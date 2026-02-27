СБУ заочно объявила о подозрении комбригу РФ за применение химического оружия под Волчанском. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты, контрразведка и следователи Службы безопасности собрали доказательства военных преступлений российского полковника Руслана Назаренко – командира 136-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

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Отдал приказ применить химическое оружие от Волчанска

По материалам дела, рашист отдал приказ задействовать запрещенные химические вещества во время штурма Волчанска и двух прилегающих поселков в Харьковской области в течение сентября 2024 – июня 2025 годов.

Речь идет об использовании российских аэрозольных гранат "К-51" и "РГ-Во", снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия – CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).

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Применение таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

Сбрасывали химбоеприпасы с квадрокоптеров на позиции ВСУ

По приказу Назаренко его подчиненные сбрасывали химбоеприпасы с квадрокоптеров на оборонительные позиции украинских войск.

В результате детонации гранат ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути.

Таким образом рашисты пытались заставить бойцов Сил обороны выйти из окопов под прямой огонь врага.

Установлено, что в течение вышеуказанного периода оккупанты осуществили не менее 14 сбросов запрещенных боеприпасов на позиции украинских защитников.

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Также в ходе расследования были идентифицированы восемь подчиненных российского комбрига, которые обеспечивали и использовали на передовой против украинских защитников запрещенные химические вещества.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Назаренко и восьми его подчиненным о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Продолжаются комплексные меры по привлечению всех виновных к ответственности.

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