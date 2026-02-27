СБУ заочно объявила о подозрении комбригу РФ за применение химического оружия под Волчанском. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты, контрразведка и следователи Службы безопасности собрали доказательства военных преступлений российского полковника Руслана Назаренко – командира 136-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.
Отдал приказ применить химическое оружие от Волчанска
По материалам дела, рашист отдал приказ задействовать запрещенные химические вещества во время штурма Волчанска и двух прилегающих поселков в Харьковской области в течение сентября 2024 – июня 2025 годов.
Речь идет об использовании российских аэрозольных гранат "К-51" и "РГ-Во", снаряженных ядовитыми веществами раздражающего действия – CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).
Применение таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.
Сбрасывали химбоеприпасы с квадрокоптеров на позиции ВСУ
По приказу Назаренко его подчиненные сбрасывали химбоеприпасы с квадрокоптеров на оборонительные позиции украинских войск.
В результате детонации гранат ядовитые соединения поражают слизистые оболочки человека, прежде всего глаза и дыхательные пути.
Таким образом рашисты пытались заставить бойцов Сил обороны выйти из окопов под прямой огонь врага.
Установлено, что в течение вышеуказанного периода оккупанты осуществили не менее 14 сбросов запрещенных боеприпасов на позиции украинских защитников.
Также в ходе расследования были идентифицированы восемь подчиненных российского комбрига, которые обеспечивали и использовали на передовой против украинских защитников запрещенные химические вещества.
Следователи Службы безопасности заочно сообщили Назаренко и восьми его подчиненным о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Продолжаются комплексные меры по привлечению всех виновных к ответственности.
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