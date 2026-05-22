Зафіксовано понад 13 300 випадків застосування росіянами хімічних речовини на полі бою, - Міноборони

Використання заборонених бойових отруйних речовин стало регулярною тактикою на полі бою для російської армії. Так, з початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування ворогом хімічних боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це у Кишиневі під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні Ініціативи Групи Семи "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення" заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.

Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла

За даними Міноборони, якщо у 2023 році використання росіянами хімічних речовин мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла. А станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.

Україна закликає партнерів посилити підтримку

З огляду на постійні загрози з боку РФ, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) безпеки. Зокрема, полковник Валерій Вебер презентував іноземним колегам важливі проєктні пропозиції:

Посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози.

Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання.

Підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

Зазначається, що країни G7 наразі опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України.