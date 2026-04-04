Майже 400 разів РФ застосувала боєприпаси з хімічними речовинами в березні, - ЗСУ

У березні російські війська майже 400 разів застосували спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки Збройних сил України підполковник Максим Кравчук.

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Що застосовує ворог

Так, зазначається, що росіяни використовують газові гранати типу К-51 та РГ-Во, а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS і CN. Основний спосіб доставки — скиди з безпілотних літальних апаратів. Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль.

Підрозділи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюють фіксацію застосувань небезпечних хімічних речовин, а відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень. Найбільша інтенсивність застосування була зафіксована у квітні 2025 року — 894 випадки.

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Використання таких речовин - під забороною

Зазначається, що відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN у мирний час можуть використовуватись правоохоронними органами виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень, однак їхнє застосування у бойових умовах є незаконним.

Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони становлять небезпеку: викликають сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. У окремих випадках симптоматика може свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу.

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Інтенсивність застосування

Крім того, аналіз динаміки свідчить про зростання інтенсивності застосування таких речовин у весняно-літній період. У 2024 році пік припав на травень і червень (понад 700 та 600 випадків відповідно), у 2025 році — на травень і червень (понад 800 та 700). З урахуванням цієї тенденції прогнозується подальше збільшення кількості таких атак.

У зв’язку з цим військовослужбовцям категорично не слід нехтувати засобами індивідуального захисту, передусім протигазами для захисту органів дихання.

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