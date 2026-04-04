Почти 400 раз РФ применила боеприпасы с химическими веществами в марте, - ВСУ

В марте российские войска почти 400 раз применили специальные боеприпасы, снаряженные химическими веществами раздражающего действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник отдела коммуникаций командования Сил поддержки Вооруженных сил Украины подполковник Максим Кравчук.

Что применяет враг

Так, отмечается, что россияне используют газовые гранаты типа К-51 и РГ-Во, а также самодельные контейнеры, снаряженные веществами CS и CN. Основной способ доставки - сброс с беспилотных летательных аппаратов. Чаще всего такие средства применяются по позициям Сил обороны Украины с целью заставить личный состав покинуть укрытия и получить тактическое преимущество на направлениях сосредоточения основных усилий.

Подразделения радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВС Украины фиксируют случаи применения опасных химических веществ, а отобранные пробы передаются для криминалистических исследований. Наибольшая интенсивность применения была зафиксирована в апреле 2025 года - 894 случая.

Использование таких веществ - под запретом

Отмечается, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, использование таких веществ в качестве средства ведения войны запрещено. Вещества CS и CN в мирное время могут использоваться правоохранительными органами исключительно для контроля массовых беспорядков при строгих ограничениях, однако их применение в боевых условиях является незаконным.

Несмотря на то, что эти вещества не относятся к боевым отравляющим веществам смертельного действия, они представляют опасность: вызывают сильное раздражение глаз и дыхательных путей, слезоточивость, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности. В отдельных случаях симптоматика может свидетельствовать о применении других химических раздражителей или смесей неустановленного состава.

Интенсивность применения

Кроме того, анализ динамики свидетельствует о росте интенсивности применения таких веществ в весенне-летний период. В 2024 году пик пришелся на май и июнь (более 700 и 600 случаев соответственно), в 2025 году - на май и июнь (более 800 и 700). С учетом этой тенденции прогнозируется дальнейшее увеличение количества таких атак.

В связи с этим военнослужащим категорически не следует пренебрегать средствами индивидуальной защиты, прежде всего противогазами для защиты органов дыхания.

