Образование, помогающее восстановиться: сейчас в высших учебных заведениях системы МВД обучаются 1673 ветерана

Учебные заведения системы МВД продолжают создавать возможности для обучения ветеранов войны, проходящих службу в Силах безопасности и обороны.

Об этом сообщили в МВД, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, образовательные программы адаптируются к потребностям каждого абитуриента, в том числе тех, кто получил тяжелые ранения, ампутации, имеет нарушения зрения или другие травмы в результате войны.

Образование как часть восстановления

Сегодня в высших учебных заведениях системы МВД обучаются 1673 ветерана органов системы МВД — участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны. Еще 820 ветеранов уже получили соответствующую степень высшего образования в вузах МВД.

По инициативе министра внутренних дел Игоря Клименко в этом году ветераны из числа бывших полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, военнослужащих ГПСУ и НГУ, которые были уволены со службы по состоянию здоровья после 24 февраля 2022 года, могут поступать на обучение по государственному заказу по собственному выбору в 11 высших учебных заведений системы МВД.

Обучение ветеранов будет осуществляться в заочной форме в соответствии с ранее полученной степенью образования.

"Реабилитация раненого защитника не должна заканчиваться в медицинском учреждении. Она является комплексной тогда, когда человек обретает уверенность в своей дальнейшей жизни, в том числе и профессиональной. А наша обязанность — обеспечить ветеранам этот инструмент", — отмечает Клименко.

Особое внимание уделяется не только получению образования, но и возвращению человека к активной профессиональной и социальной жизни, возможности продолжить службу или реализовать себя в новом направлении.

В МВД напомнили о платформе "МВД: Твоя поддержка", где ветераны, пострадавшие сотрудники системы МВД, освобожденные из плена, а также члены их семей могут найти ответы на вопросы и получить помощь удобно и быстро.

Направления обучения ветеранов

Так, в 2026 году ветераны могут поступать в учебные заведения системы МВД по направлениям, связанным с психологией, правоохранительной деятельностью, кибербезопасностью, информационными системами и технологиями.

Также доступно обучение в сфере гражданской и пожарной безопасности, компьютерных наук, государственной безопасности, автомобильного транспорта, вооружения и военной техники.

Таким образом, система образования МВД создает для ветеранов возможность не только получить новую профессию или продолжить профессиональное развитие, но и вернуться к активной жизни и службе с учетом собственного опыта, состояния здоровья и потребностей в восстановлении.