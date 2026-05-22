Освіта, що допомагає відновитися: нині в закладах вищої освіти системи МВС навчаються 1673 ветерани

Заклади вищої освіти системи МВС продовжують створювати можливості для навчання ветеранів війни, які проходять службу в Силах безпеки та оборони.

Про це розповіли в МВС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, освітні програми адаптуються до потреб кожного вступника, зокрема й тих, хто дістав важкі поранення, ампутації, має порушення зору чи інші травми внаслідок війни.

Освіта як частина відновлення

Сьогодні у закладах вищої освіти системи МВС навчаються 1673 ветерани органів системи МВС - учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Ще 820 ветеранів вже здобули відповідний ступінь вищої освіти у ЗВО МВС.

За ініціативи Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у цьому році ветерани з числа колишніх поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, військовослужбовців ДПСУ та НГУ, які були звільнені зі служби за станом здоров’я після 24 лютого 2022 року, можуть вступати на навчання за державним замовленням на власний вибір до 11 закладів вищої освіти системи МВС.

Навчання ветеранів здійснюватиметься на заочній формі відповідно до раніше здобутого освітнього ступеня.

"Реабілітація пораненого захисника не повинна закінчуватися у медичному закладі. Вона є комплексною тоді, коли людина отримує впевненість у її подальшому житті, зокрема й професійному. А наш обов'язок - забезпечити ветеранам цей інструмент", - зазначає Клименко.

Особливу увагу приділяють не лише здобуттю освіти, а й поверненню людини до активного професійного та соціального життя, можливості продовжити службу або реалізувати себе у новому напрямку.

У МВС нагадали про платформу "МВС: Твоя підтримка", де ветерани, постраждалі працівники системи МВС, звільнені з полону, а також члени їхніх родин, можуть знайти відповіді на запитання та отримати допомогу зручно і швидко.

Напрямки навчання ветеранів

Так, у 2026 році ветерани можуть вступати до закладів освіти системи МВС за напрямами, пов’язаними із психологією, правоохоронною діяльністю, кібербезпекою, інформаційними системами та технологіями.

Також доступне навчання у сфері цивільної та пожежної безпеки, комп’ютерних наук, державної безпеки, автомобільного транспорту, озброєння та військової техніки.

Таким чином система освіти МВС створює для ветеранів можливість не лише отримати нову професію або продовжити професійний розвиток, а й повернутися до активного життя та служби з урахуванням власного досвіду, стану здоров’я та потреб відновлення.