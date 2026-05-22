В Украину приедет Светлана Тихановская - в МИД назвали ее представительницей Беларуси
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о запланированном визите в Украину лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил во время онлайн-конференции после министерской встречи НАТО.
Что сказал Сибига
Министр прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сибига назвал такое предложение "очень странным заявлением" и дал понять, что Киев не заинтересован в таком формате.
В то же время он сообщил о предстоящем визите Светланы Тихановской.
"В ближайшее время мы ждем в Украине Тихановскую, поэтому у нас будет с кем обсудить все вопросы, касающиеся Беларуси", - заявил глава МИД.
Что известно о визите
Ранее визит Тихановской официально не анонсировали. Ее приезд в Украину может состояться уже на следующей неделе.
Сибига также заявил, что Украина считает Беларусь частью европейского пространства и поддерживает ее европейское будущее.
