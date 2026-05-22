В Украину приедет Светлана Тихановская - в МИД назвали ее представительницей Беларуси

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о запланированном визите в Украину лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил во время онлайн-конференции после министерской встречи НАТО.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал Сибига

Министр прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сибига назвал такое предложение "очень странным заявлением" и дал понять, что Киев не заинтересован в таком формате.

В то же время он сообщил о предстоящем визите Светланы Тихановской.

"В ближайшее время мы ждем в Украине Тихановскую, поэтому у нас будет с кем обсудить все вопросы, касающиеся Беларуси", - заявил глава МИД.

Читайте: В МИД назначили дипломата для работы с белорусской оппозицией

Что известно о визите

Ранее визит Тихановской официально не анонсировали. Ее приезд в Украину может состояться уже на следующей неделе.

Сибига также заявил, что Украина считает Беларусь частью европейского пространства и поддерживает ее европейское будущее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь освободила из-под стражи оппозиционера Тихановского на фоне визита Келлога