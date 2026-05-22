В Украину приедет Светлана Тихановская - в МИД назвали ее представительницей Беларуси

В МИД анонсировали визит лидера демократических сил Беларуси

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о запланированном визите в Украину лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД заявил во время онлайн-конференции после министерской встречи НАТО.

Что сказал Сибига

Министр прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сибига назвал такое предложение "очень странным заявлением" и дал понять, что Киев не заинтересован в таком формате.

В то же время он сообщил о предстоящем визите Светланы Тихановской.

"В ближайшее время мы ждем в Украине Тихановскую, поэтому у нас будет с кем обсудить все вопросы, касающиеся Беларуси", - заявил глава МИД.

Что известно о визите

Ранее визит Тихановской официально не анонсировали. Ее приезд в Украину может состояться уже на следующей неделе.

Сибига также заявил, что Украина считает Беларусь частью европейского пространства и поддерживает ее европейское будущее.

Классно, но бесполезно.
22.05.2026 16:22 Ответить
Вона зобовʼязана спілкуватися по білоруськи ми розуміємо, якщо хоч одне слово на москво-нарєчіі одразу потрібно видворити з соромом пусте місце
22.05.2026 16:22 Ответить
Тут одразу треба питати 'чий крим'
22.05.2026 16:22 Ответить
на зло таракану ,він просився в Україну
22.05.2026 16:27 Ответить
Нехрена?
22.05.2026 16:28 Ответить
після такої образи лукашеску окрім арєшніка замовить у путлєра ще і какошнік.
22.05.2026 16:32 Ответить
Хорошая бєлоруская привезе з собою кремлівську пропаганду?
22.05.2026 16:37 Ответить
Почалися вояжі " ручної опозиції".
22.05.2026 16:46 Ответить
Видайте їй парабелум
22.05.2026 16:51 Ответить
 
 