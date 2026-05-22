УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини
750 16

До України приїде Світлана Тихановська - у МЗС назвали її представницею Білорусі

У МЗС анонсували візит лідерки демократичних сил Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запланований візит до України лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив під час онлайн-конференції після міністерської зустрічі НАТО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сказав Сибіга

Міністр прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливості зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Сибіга назвав таку пропозицію "дуже дивною заявою" та дав зрозуміти, що Київ не зацікавлений у такому форматі.

Водночас він повідомив про майбутній візит Світлани Тихановської.

"Найближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську, тому ми маємо з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі", – заявив глава МЗС.

Читайте: У МЗС призначили дипломата для роботи з білоруською опозицією

Що відомо про візит

Раніше візит Тихановської офіційно не анонсували. Її приїзд до України може відбутися вже наступного тижня.

Сибіга також заявив, що Україна вважає Білорусь частиною європейського простору та підтримує її європейське майбутнє.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь звільнила з ув’язнення опозиціонера Тихановського на тлі візиту Келлога

Білорусь (8112) візит (1755) опозиція (296)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Тут одразу треба питати 'чий крим'
показати весь коментар
22.05.2026 16:22 Відповісти
+6
Вона зобовʼязана спілкуватися по білоруськи ми розуміємо, якщо хоч одне слово на москво-нарєчіі одразу потрібно видворити з соромом пусте місце
показати весь коментар
22.05.2026 16:22 Відповісти
+5
після такої образи лукашеску окрім арєшніка замовить у путлєра ще і какошнік.
показати весь коментар
22.05.2026 16:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Классно, но бесполезно.
показати весь коментар
22.05.2026 16:22 Відповісти
Вона зобовʼязана спілкуватися по білоруськи ми розуміємо, якщо хоч одне слово на москво-нарєчіі одразу потрібно видворити з соромом пусте місце
показати весь коментар
22.05.2026 16:22 Відповісти
Спіокуватись булуть "інтернаціональною", тобто--кацап'ячою. Вона ж не володіє білоруською.
показати весь коментар
22.05.2026 17:03 Відповісти
Тут одразу треба питати 'чий крим'
показати весь коментар
22.05.2026 16:22 Відповісти
В 2026 році ця недоопозиціонерка авжеж скаже що, Крим це Україна,........ а в 2020 році вона сказала (інтерв'ю виданню Медуза), що Крим є де-юре українським та додала, що все ж таки де факто Крим належить Росії. Ще тихановська тоді додала, що не хотіла би, щоб питання анексії Криму роз'єднало білоруське суспільство, бо "білоруси мають різне уявлення щодо цього", питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути....
На двох стільцях......як це знайомо від бутербродників
показати весь коментар
22.05.2026 17:25 Відповісти
на зло таракану ,він просився в Україну
показати весь коментар
22.05.2026 16:27 Відповісти
Нехрена?
показати весь коментар
22.05.2026 16:28 Відповісти
після такої образи лукашеску окрім арєшніка замовить у путлєра ще і какошнік.
показати весь коментар
22.05.2026 16:32 Відповісти
Хорошая бєлоруская привезе з собою кремлівську пропаганду?
показати весь коментар
22.05.2026 16:37 Відповісти
Авжеж, буле схиляти до примирення з кацапами.
показати весь коментар
22.05.2026 17:00 Відповісти
Почалися вояжі " ручної опозиції".
показати весь коментар
22.05.2026 16:46 Відповісти
Видайте їй парабелум
показати весь коментар
22.05.2026 16:51 Відповісти
Та відразу вже і небутербродну гукайте..вони однакові..
показати весь коментар
22.05.2026 16:56 Відповісти
Тут власних "консерв" нема куди дівати, ше й закордонні пруть. Просто цікаво, на чиє запрошення ця "демократка", блть, припреться. Гадаю, головний чотириразовий ухилянт запросив. Більше нема кому.
показати весь коментар
22.05.2026 16:59 Відповісти
Світлана Тихановська, ймовірно, перемогла лукашенка на попередніх виборах і нині визнається усіма європейськими демократіями як лідер білоруської опозиції та легітимна обраниця народу. Більше з білорусів немає з ким говорити і створювати політичні проєкти, а треба на противагу пукінському холую. Майбутній президент вільної Білорусі наразі точно воює у ЗСУ (Полк імені Кастуся Калиновського). А поки перемовником буде Тихановська.
показати весь коментар
22.05.2026 17:23 Відповісти
Нафига?
показати весь коментар
22.05.2026 17:09 Відповісти
 
 