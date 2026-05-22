До України приїде Світлана Тихановська - у МЗС назвали її представницею Білорусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про запланований візит до України лідерки демократичних сил Білорусі Світлани Тихановської.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава МЗС заявив під час онлайн-конференції після міністерської зустрічі НАТО.

Що сказав Сибіга

Міністр прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо можливості зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Сибіга назвав таку пропозицію "дуже дивною заявою" та дав зрозуміти, що Київ не зацікавлений у такому форматі.

Водночас він повідомив про майбутній візит Світлани Тихановської.

"Найближчим часом ми чекаємо в Україні Тихановську, тому ми маємо з ким говорити з усіх питань щодо Білорусі", – заявив глава МЗС.

Що відомо про візит

Раніше візит Тихановської офіційно не анонсували. Її приїзд до України може відбутися вже наступного тижня.

Сибіга також заявив, що Україна вважає Білорусь частиною європейського простору та підтримує її європейське майбутнє.

