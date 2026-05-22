Новости Рютте о заявлениях Путина
941 10

Линия фронта стабилизируется, Путин сейчас "не слишком рад" успехам Украины, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

В настоящее время Украина ведет оборону чрезвычайно эффективно и даже отвоевывает некоторые территории, что создает серьезные проблемы для Российской Федерации.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Альянса в Хельсингборге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Успехи ВСУ

"Понятно, что Украина мощно обороняется. И если посмотреть на линию фронта сейчас, она стабилизируется. Есть сообщения, что Украина возвращает территории. Не массово, но, по крайней мере, ситуация стабилизируется, и потенциально линия фронта даже движется в правильном направлении – то есть с запада на восток, а не наоборот", – подчеркнул Рютте.

Генсек Альянса отдельно отметил "невероятную изобретательность" украинских военных в сфере технологических инноваций.

"Это одна из вещей, которым мы учимся в Украине, например, когда речь идет о войне дронов и технологиях борьбы с беспилотниками. Вот почему у нас есть центр JATEC в Польше, где мы фиксируем все уроки войны, чтобы учесть их в планах НАТО", – добавил глава НАТО.

Критика Путина

  • Он отметил, что нынешняя ситуация точно не играет на руку Кремлю.

"Я не был бы слишком рад, если бы я был Путиным сегодня. На самом деле, я никогда не был бы рад, если бы я был Путиным, но особенно не в последние несколько недель, потому что дела идут не в правильном для него направлении", — резюмировал Рютте.

путин владимир Рютте Марк война в Украине
+2
Да насрати що думає Ху'йло і рашисти. Тих тварюк потрібно мовчки знищувати як колорадських жуків і не питати що вони думають
22.05.2026 17:16 Ответить
+2
Пане рютте не дивіться на ніч гівномарафон і не слухайте зєлю і творожнікова а то ще і не така маячня присниться.
22.05.2026 17:41 Ответить
+1
а хто буде радий наближенню до себе тітки з косою , ***** не виключення
22.05.2026 16:58 Ответить
22.05.2026 16:58 Ответить
Марк, свят, свят, свят, Слава Богу що ти не путяра!
22.05.2026 16:59 Ответить
Враг в 22км от Утрехта, посмотрел бы я тогда на заявления Рютте о "стабилизации".
22.05.2026 17:04 Ответить
А коли ЗСУ підуть у широкомасштабний наступ зі звільнення території України, то він взагалі або сам застрелиться, або його приберуть свої ж
22.05.2026 17:08 Ответить
Кучно пошли "хорошие новости" в западной прессе. Теперь подключились и говорящие головы. Напомню совсем недавно с грозным видом собирались воевать с ******.
22.05.2026 17:08 Ответить
22.05.2026 17:16 Ответить
***** завжди пишуть з малой лiтери.
22.05.2026 18:04 Ответить
Після заборони публікувати зрадників DeepState справи на фронті швидко почали покращуватися.
22.05.2026 17:17 Ответить
22.05.2026 17:41 Ответить
Путіну Рютте до жопи, та власне і нам. Пуста дебільна балаболка, у нас таких своїх ціла дінастія.
22.05.2026 18:02 Ответить
 
 