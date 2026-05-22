Линия фронта стабилизируется, Путин сейчас "не слишком рад" успехам Украины, - Рютте

В настоящее время Украина ведет оборону чрезвычайно эффективно и даже отвоевывает некоторые территории, что создает серьезные проблемы для Российской Федерации.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел Альянса в Хельсингборге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Успехи ВСУ

"Понятно, что Украина мощно обороняется. И если посмотреть на линию фронта сейчас, она стабилизируется. Есть сообщения, что Украина возвращает территории. Не массово, но, по крайней мере, ситуация стабилизируется, и потенциально линия фронта даже движется в правильном направлении – то есть с запада на восток, а не наоборот", – подчеркнул Рютте.

Генсек Альянса отдельно отметил "невероятную изобретательность" украинских военных в сфере технологических инноваций.

"Это одна из вещей, которым мы учимся в Украине, например, когда речь идет о войне дронов и технологиях борьбы с беспилотниками. Вот почему у нас есть центр JATEC в Польше, где мы фиксируем все уроки войны, чтобы учесть их в планах НАТО", – добавил глава НАТО.

Критика Путина

Он отметил, что нынешняя ситуация точно не играет на руку Кремлю.

"Я не был бы слишком рад, если бы я был Путиным сегодня. На самом деле, я никогда не был бы рад, если бы я был Путиным, но особенно не в последние несколько недель, потому что дела идут не в правильном для него направлении", — резюмировал Рютте.

