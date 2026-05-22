Лінія фронту стабілізується, Путін зараз "не надто радий" успіхам України, - Рютте

Наразі Україна обороняється надзвичайно ефективно і навіть відвойовує деякі території, що створює серйозні проблеми для Російської Федерації.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Гельсінгборзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Успіхи ЗСУ

"Зрозуміло, що Україна потужно обороняється. І якщо подивитися на лінію фронту зараз, вона стабілізується. Є повідомлення, що Україна повертає території. Не масово, але принаймні ситуація стабілізується, і потенційно лінія фронту навіть рухається в правильному напрямку – тобто із заходу на схід, а не навпаки", - наголосив Рютте.

Генсек Альянсу окремо відзначив "неймовірну винахідливість" українських військових у сфері технологічних інновацій.

"Це одна з речей, яким ми вчимося в Україні, наприклад, коли йдеться про війну дронів та технології боротьби з безпілотниками. Ось чому у нас є центр JATEC у Польщі, де ми фіксуємо всі уроки війни, щоб врахувати їх у планах НАТО", - додав керівник НАТО.

Критика Путіна

Він зауважив, що нинішня ситуація точно не грає на руку Кремля.

"Я не був би надто радий, якби я був Путіним сьогодні. Насправді, я ніколи не був би радий, якби я був Путіним, але особливо не в останні кілька тижнів, тому що справи йдуть не в правильному для нього напрямку", - резюмував Рютте.

