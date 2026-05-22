Лінія фронту стабілізується, Путін зараз "не надто радий" успіхам України, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

Наразі Україна обороняється надзвичайно ефективно і навіть відвойовує деякі території, що створює серйозні проблеми для Російської Федерації.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Гельсінгборзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Успіхи ЗСУ

"Зрозуміло, що Україна потужно обороняється. І якщо подивитися на лінію фронту зараз, вона стабілізується. Є повідомлення, що Україна повертає території. Не масово, але принаймні ситуація стабілізується, і потенційно лінія фронту навіть рухається в правильному напрямку – тобто із заходу на схід, а не навпаки", - наголосив Рютте.

Генсек Альянсу окремо відзначив "неймовірну винахідливість" українських військових у сфері технологічних інновацій.

"Це одна з речей, яким ми вчимося в Україні, наприклад, коли йдеться про війну дронів та технології боротьби з безпілотниками. Ось чому у нас є центр JATEC у Польщі, де ми фіксуємо всі уроки війни, щоб врахувати їх у планах НАТО", - додав керівник НАТО.

Критика Путіна

  • Він зауважив, що нинішня ситуація точно не грає на руку Кремля.

"Я не був би надто радий, якби я був Путіним сьогодні. Насправді, я ніколи не був би радий, якби я був Путіним, але особливо не в останні кілька тижнів, тому що справи йдуть не в правильному для нього напрямку", - резюмував Рютте.

а хто буде радий наближенню до себе тітки з косою , ***** не виключення
22.05.2026 16:58 Відповісти
Марк, свят, свят, свят, Слава Богу що ти не путяра!
22.05.2026 16:59 Відповісти
Враг в 22км от Утрехта, посмотрел бы я тогда на заявления Рютте о "стабилизации".
22.05.2026 17:04 Відповісти
А коли ЗСУ підуть у широкомасштабний наступ зі звільнення території України, то він взагалі або сам застрелиться, або його приберуть свої ж
22.05.2026 17:08 Відповісти
Кучно пошли "хорошие новости" в западной прессе. Теперь подключились и говорящие головы. Напомню совсем недавно с грозным видом собирались воевать с ******.
22.05.2026 17:08 Відповісти
Да насрати що думає Ху'йло і рашисти. Тих тварюк потрібно мовчки знищувати як колорадських жуків і не питати що вони думають
22.05.2026 17:16 Відповісти
Після заборони публікувати зрадників DeepState справи на фронті швидко почали покращуватися.
22.05.2026 17:17 Відповісти
 
 