Коломойский и Боголюбов проиграли апелляцию: должны вернуть "ПриватБанку" $3 миллиарда

"ПриватБанк" выиграл в суде у своих бывших владельцев, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые пытались обжаловать решение суда, вынесенное против них в июле 2025 года.

Об этом говорится в сообщении финучреждения, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение в пользу "ПриватБанка" остается в силе

Отмечается, что решение о взыскании с Коломойского и Боголюбова в пользу "ПриватБанка" более 3 млрд долл. США в виде возмещения убытков, процентов и судебных издержек остается в силе.

"ПриватБанк" приветствует решение Апелляционного суда, который поддержал первоначальное решение Высокого суда Англии и Уэльса о том, что Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против Банка и должны возместить ему причиненный ущерб. В частности, Апелляционный суд отклонил аргументы бывших владельцев о том, что они вернули присвоенные средства за счет поступлений, полученных в результате дальнейших мошеннических действий против Банка", - говорится в сообщении.

В 2017 году банк получил судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков.

В настоящее время "ПриватБанк" будет добиваться обращения к принудительному исполнению судебного решения по существу в отношении таких активов, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера - правительства Украины.

Председатель наблюдательного совета "ПриватБанка" Нильс Мелнгайлис назвал сегодняшний день "знаковым в борьбе "ПриватБанка" за правосудие в интересах государства Украина и ее народа".

Читайте также: Суд Англии обязал Коломойского и Боголюбова выплатить "ПриватБанку" $3 миллиарда

"Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были похищены, чтобы они могли быть возвращены и использованы на благо народа Украины. Мы благодарны за неизменную поддержку наших стейкхолдеров и международных партнеров, без которых эта знаменательная победа была бы невозможна", - заявил Мелнгайлис.

Ричард Льюис, партнер юридической фирмы Hogan Lovells, представляющей Банк в судебном процессе, отметил: "Апелляционный суд, очевидно, не испытал особых трудностей с отклонением аргументов ответчиков о том, что, несмотря на совершение ими масштабного мошенничества в отношении Банка, они должны иметь возможность избежать ответственности за это мошенничество путем хищения дополнительных средств и использования их для сокрытия своего предыдущего мошенничества. Мы намерены вернуть незаконно присвоенные средства Банку в порядке обращения к принудительному исполнению судебного решения".

Читайте также: Коломойский и Боголюбов не выплатили $3 миллиарда по решению суда: "ПриватБанк" начинает принудительное взыскание долга