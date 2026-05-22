Коломойский и Боголюбов проиграли апелляцию: должны вернуть "ПриватБанку" $3 миллиарда

ПриватБанк выиграл суд у Коломойского и Боголюбова

"ПриватБанк" выиграл в суде у своих бывших владельцев, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые пытались обжаловать решение суда, вынесенное против них в июле 2025 года.

Об этом говорится в сообщении финучреждения, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение в пользу "ПриватБанка" остается в силе 

Отмечается, что решение о взыскании с Коломойского и Боголюбова в пользу "ПриватБанка" более 3 млрд долл. США в виде возмещения убытков, процентов и судебных издержек остается в силе.

"ПриватБанк" приветствует решение Апелляционного суда, который поддержал первоначальное решение Высокого суда Англии и Уэльса о том, что Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против Банка и должны возместить ему причиненный ущерб. В частности, Апелляционный суд отклонил аргументы бывших владельцев о том, что они вернули присвоенные средства за счет поступлений, полученных в результате дальнейших мошеннических действий против Банка", - говорится в сообщении.

В 2017 году банк получил судебный приказ о всемирном аресте активов ответчиков.

В настоящее время "ПриватБанк" будет добиваться обращения к принудительному исполнению судебного решения по существу в отношении таких активов, чтобы получить компенсацию для банка и, соответственно, для его акционера - правительства Украины.

Председатель наблюдательного совета "ПриватБанка" Нильс Мелнгайлис назвал сегодняшний день "знаковым в борьбе "ПриватБанка" за правосудие в интересах государства Украина и ее народа".

"Мы решительно настроены вернуть значительные средства, которые были похищены, чтобы они могли быть возвращены и использованы на благо народа Украины. Мы благодарны за неизменную поддержку наших стейкхолдеров и международных партнеров, без которых эта знаменательная победа была бы невозможна", - заявил Мелнгайлис.

Ричард Льюис, партнер юридической фирмы Hogan Lovells, представляющей Банк в судебном процессе, отметил: "Апелляционный суд, очевидно, не испытал особых трудностей с отклонением аргументов ответчиков о том, что, несмотря на совершение ими масштабного мошенничества в отношении Банка, они должны иметь возможность избежать ответственности за это мошенничество путем хищения дополнительных средств и использования их для сокрытия своего предыдущего мошенничества. Мы намерены вернуть незаконно присвоенные средства Банку в порядке обращения к принудительному исполнению судебного решения".

Топ комментарии
+5
Каса супермаркету "Житття" зламалася,і штампує Бені чеки як скажений принтер.
22.05.2026 18:55 Ответить
+5
Звідки у бідних євреїв Коломойського і Боголюбова три мілліарди долларів? Вони бідні, як миші в синагозі. Це антисемітизм -вимагати гроші у бідних євреїв.
22.05.2026 18:55 Ответить
+3
Може Міндіч виручить Беню
22.05.2026 18:53 Ответить
Аброхамія уже, мабуть, з падєльніками з моноШобли у ВРУ, пишуть жалісного листа з підписами, як і за абрамовича,-грошового гаманця ******!!??
22.05.2026 20:03 Ответить
тепер Бені доведеться сидіти не в СІЗО , а в переході !
22.05.2026 18:56 Ответить
22.05.2026 19:59 Ответить
Шо, Бенічка та Боголюбов?!
Це Вам не мелочь по кишеням тирити! Тут гра по-крупному.
Бабло на бочку, падлюки-коровопивці Народу України!!
22.05.2026 18:58 Ответить
Існує процедура стягнення коштів... на кого розрахована ця туфта. Це об'єктивність, по іншому не буває.
22.05.2026 18:58 Ответить
Цей виграш Привату - хіба що моральний.
Зараз вони вдвох копійки коштують. Навіть на органи для пересадки непридатні.
22.05.2026 19:02 Ответить
Какое-то антисемитское решение... Кто вам разрешал судиться?
22.05.2026 19:10 Ответить
Г В А Л Т, АНТИСЕМИТИЗМ
22.05.2026 19:19 Ответить
У Коломойши сейчас состояние 600 лямов, а надо в 5 раз больше получается)
22.05.2026 19:22 Ответить
Божечки, а на що ж тепер житиме шамаханська цариця, екс перший заступник міністра закордонних справ і шукачка простого жіночого щастя еміне джапар?
22.05.2026 19:33 Ответить
Ці два типи поцупили 5,7 мільярда баксів. Мають повернути 3 мільярда. А решту що? Вже повернули?
22.05.2026 19:36 Ответить
Нє смєй думать об етом! Лучше пасматри как одін єврєйскій мальчик на роялє харашо іграєт!
22.05.2026 20:14 Ответить
"Долги возвращают только трусы" /Коломойский/
22.05.2026 20:14 Ответить
 
 