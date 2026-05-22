Коломойський і Боголюбов програли апеляцію: мають повернути "ПриватБанку" $3 мільярди

"ПриватБанк" переміг у суді своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які намагалися оскаржити рішення суду, винесеного проти них у липні 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні фінустанови, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення на користь "ПриватБанку" залишається в силі

Зазначається, що рішення про стягнення з Коломойського та Боголюбова на користь "ПриватБанку" понад 3 млрд дол. США у вигляді відшкодування збитків, процентів та судових витрат залишається в силі.

""ПриватБанк" вітає рішення Апеляційного суду, який підтримав первинне рішення Високого Суду Англії та Уельсу про те, що Коломойський та Боголюбов вчинили масштабне шахрайство проти Банку і повинні відшкодувати йому завдані збитки. Зокрема, Апеляційний суд відхилив аргументи колишніх власників про те, що вони повернули привласнені кошти за рахунок надходжень, отриманих в результаті подальших шахрайських дій проти Банку", - сказано в повідомленні.

У 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів.

Наразі "ПриватБанк" буде домагатися звернення до примусового виконання судового рішення по суті стосовно таких активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України.

Голова наглядової ради "ПриватБанку" Нільс Мелнгайліс назвав сьогоднішній день "знаковим у боротьбі "ПриватБанку" за правосуддя в інтересах держави Україна та її народу".

"Ми рішуче налаштовані повернути значні кошти, які були вкрадені, щоб вони могли бути повернуті та використані на благо народу України. Ми вдячні за незмінну підтримку наших стейкхолдерів та міжнародних партнерів, без яких ця визначна перемога була б неможливою", - заявив Мелнгайліс.

Річард Льюіс, Партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляє Банк у судовому процесі, зазначив: "Апеляційний суд, очевидно, не мав особливих труднощів із відхиленням аргументів Відповідачів про те, що, незважаючи на вчинення ними масштабного шахрайства щодо Банку, вони повинні мати можливість уникнути відповідальності за це шахрайство шляхом розкрадання додаткових коштів та використання їх для приховування свого попереднього шахрайства. Ми маємо намір повернути незаконно привласнені кошти Банку в порядку звернення до примусового виконання судового рішення".

