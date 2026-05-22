Оккупанты почти 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: 16 человек получили ранения, одна женщина - в тяжелом состоянии

В течение дня 22 мая российские войска почти 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Никопольский район

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады.

Повреждены инфраструктура, колледж, пятиэтажные дома, торгово-развлекательный центр, административное здание, несколько автомобилей.

В результате вражеских ударов пострадали 16 человек. Из них пятеро госпитализированы. Женщина 79 лет находится в тяжелом состоянии.

Синельниковский район

В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Покровской громаде. Горели хозяйственные постройки и автомобиль.

Криворожский и Каменский районы

В Апостолово на Криворожье разрушена АЗС.

В Божедаровской громаде Каменского района повреждена инфраструктура.

