Оккупанты почти 40 раз нанесли удары по Днепропетровщине: 16 человек получили ранения, одна женщина - в тяжелом состоянии
В течение дня 22 мая российские войска почти 40 раз обстреляли четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады.
Повреждены инфраструктура, колледж, пятиэтажные дома, торгово-развлекательный центр, административное здание, несколько автомобилей.
В результате вражеских ударов пострадали 16 человек. Из них пятеро госпитализированы. Женщина 79 лет находится в тяжелом состоянии.
Синельниковский район
В Синельниковском районе россияне нанесли удар по Покровской громаде. Горели хозяйственные постройки и автомобиль.
Криворожский и Каменский районы
В Апостолово на Криворожье разрушена АЗС.
В Божедаровской громаде Каменского района повреждена инфраструктура.
