Окупанти майже 40 разів ударили по Дніпропетровщині: 16 людей дістали поранень, одна жінка - у важкому стані
Упродовж дня 22 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська.
Пошкоджені інфраструктура, коледж, п'ятиповерхівки, торгово-розважальний центр, адмінбудівля, кілька авто.
Унаслідок ворожих ударів постраждали 16 людей. З них п'ятеро госпіталізовані. Жінка 79 років у важкому стані.
Синельниківський район
На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській громаді. Горіли господарські споруди та автівка.
Криворізький та Кам'янський райони
В Апостоловому на Криворіжжі понівечена АЗС.
У Божедарівській громаді Кам'янського району пошкоджена інфраструктура.
