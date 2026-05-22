Окупанти майже 40 разів ударили по Дніпропетровщині: 16 людей дістали поранень, одна жінка - у важкому стані

Упродовж дня 22 травня російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська.

Пошкоджені інфраструктура, коледж, п'ятиповерхівки, торгово-розважальний центр, адмінбудівля, кілька авто.

Унаслідок ворожих ударів постраждали 16 людей. З них п'ятеро госпіталізовані. Жінка 79 років у важкому стані.

Синельниківський район

На Синельниківщині росіяни поцілили по Покровській громаді. Горіли господарські споруди та автівка.

Криворізький та Кам'янський райони

В Апостоловому на Криворіжжі понівечена АЗС.

У Божедарівській громаді Кам'янського району пошкоджена інфраструктура.

