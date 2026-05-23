Сторонник Трампа: премьер-министром Словении назначен лидер правопопулистов Янша
В пятницу, 22 мая, парламент Словении - Национальное собрание - проголосовал за назначение лидера правопопулистской Словенской демократической партии Янеза Яншу премьер-министром страны. Для него это уже четвёртый срок на этой должности.
Об этом пишетPolitico, сообщает Цензор.НЕТ.
Янша снова стал премьером
Ранее на этой неделе Янша объявил, что его Словенская демократическая партия (SDS) сформировала коалицию с несколькими правыми партиями в парламенте.
Во время голосования Яншу поддержали 51 из 87 депутатов Государственного собрания.
Politico называет его "давним сторонником" президента США Дональда Трампа.
В марте Янша с незначительным отрывом проиграл выборы либеральному кандидату Роберту Голобу, который впоследствии так и не смог сформировать правительство и был вынужден вновь возглавить словенскую оппозицию.
Выборы в Словении
Напомним, что в воскресенье, 22 марта, в Словении состоялись парламентские выборы.
Обрали словенці, значить вважають що достойний.
Маленька країна, затиснута між Австрією та Італією, ніякої особливої ролі в Європі не грає.
Так, мальовнича місцина.
Та і в Раді ЄС ніби проти України не виступала.
Прошу не плутати зі Словаччиною. Бо це як Азербайджан і Албанія...