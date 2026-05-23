Сторонник Трампа: премьер-министром Словении назначен лидер правопопулистов Янша

В пятницу, 22 мая, парламент Словении - Национальное собрание - проголосовал за назначение лидера правопопулистской Словенской демократической партии Янеза Яншу премьер-министром страны. Для него это уже четвёртый срок на этой должности.

Об этом пишет Politico.

Ранее на этой неделе Янша объявил, что его Словенская демократическая партия (SDS) сформировала коалицию с несколькими правыми партиями в парламенте.

Во время голосования Яншу поддержали 51 из 87 депутатов Государственного собрания.

Politico называет его "давним сторонником" президента США Дональда Трампа.

В марте Янша с незначительным отрывом проиграл выборы либеральному кандидату Роберту Голобу, который впоследствии так и не смог сформировать правительство и был вынужден вновь возглавить словенскую оппозицию.

Напомним, что в воскресенье, 22 марта, в Словении состоялись парламентские выборы.

