США в ООН призвали к немедленному прекращению огня в войне РФ против Украины

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс во время заседания Совета Безопасности ООН призвала к всеобъемлющему прекращению огня и переговорному урегулированию войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Брюс отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию разрешить гуманитарным работникам доступ в районы, находящиеся под ее контролем.

"Пока мы ожидаем ответов на эти вопросы, мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как пути к устойчивому урегулированию войны с помощью переговоров. Эти смерти и разрушения должны прекратиться сейчас", - указала дипломат.

По ее словам, США в очередной раз призывают Россию и Украину завершить войну, от которой пострадали миллионы людей.

"Мы призываем вас вести переговоры добросовестно, чтобы прекратить это насилие", – добавила Брюс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атаки на Москву – это бумеранг Путина, который возвращается с тройной силой, – Украина в Совбезе ООН

Она подчеркнула, что США остаются приверженными дипломатическому урегулированию и готовы сделать все возможное для достижения прочного мира.

Что предшествовало?

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены Организации Объединенных Наций найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.