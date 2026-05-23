США в ООН призвали к немедленному прекращению огня в войне РФ против Украины

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс во время заседания Совета Безопасности ООН призвала к всеобъемлющему прекращению огня и переговорному урегулированию войны России против Украины.

Брюс отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию разрешить гуманитарным работникам доступ в районы, находящиеся под ее контролем.

"Пока мы ожидаем ответов на эти вопросы, мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как пути к устойчивому урегулированию войны с помощью переговоров. Эти смерти и разрушения должны прекратиться сейчас", - указала дипломат.

По ее словам, США в очередной раз призывают Россию и Украину завершить войну, от которой пострадали миллионы людей.

"Мы призываем вас вести переговоры добросовестно, чтобы прекратить это насилие", – добавила Брюс.

Она подчеркнула, что США остаются приверженными дипломатическому урегулированию и готовы сделать все возможное для достижения прочного мира.

Что предшествовало?

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены Организации Объединенных Наций найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Об'явить рашестан державою терористом!
23.05.2026 09:09 Ответить
Це ті "студенти" які полюють фпв дронами на цивільних українців! Смерт кацапам!
23.05.2026 09:26 Ответить
Вести переговори з рашистами про що? Це ж вже було. Результати минулих переговорів всі адекватні люди побачили. Доречі де обмін 1000 полонених яких Тромб обіцяв на переговорах? Все що зараз робить сша це знову рятує Сосію. Ху'йло через Тромба вимагає припинення вогню саме від України, щоб ми не били по рашистських НПЗ. Бо Ху'йлу зараз хочеться продавати нафту по таким солодким цінам щоб поповнити запаси грошей для продовженя війни
23.05.2026 09:15 Ответить
тіпа ми проти
23.05.2026 09:10 Ответить
Теммі Брюс зверниться до свого керівника

23.05.2026 09:14 Ответить
Вони за мир ,але Трамп робить все навпаки легалізовує світового терориста путіна ,коли на расеї погані справи з фінансами допоміг з різким зростанням цін на енергоносій своє авантюрою на Близькому сході ,створивши світову енергетичну кризу на рівному місці, припинив бідь яку допомогу Україні .
23.05.2026 09:18 Ответить
Сьогодні з ранку Тік-Ток просто реве,кацапи масово кричать про обстріл коледжу у Старобільську ,де були дєті,знову дєті. Окурок наче вже дав наказ нанести удар у відповідь
23.05.2026 09:18 Ответить
Закликай свого рудого папугу Трампа в нього завжди "хороші розмови" з ******, а Україна для нього як кістка в горлі. Трамп пособник терориста нелюда *****, називає його своїм "другом" ось до нього і закликай.
23.05.2026 09:24 Ответить
Ну сосію закликати це зрозуміло, а чого закликати Україну?
23.05.2026 09:56 Ответить
І це ВСЕ на шо спроможні ******* сша.
Оно перси їх вже майже у сраку ...ть а вони, сша, їх, персів, закликають зупиниться.
23.05.2026 09:59 Ответить
Тобто переклад такий- трамп закликав Україну перестати лупити по кацапії в той час коли Україна таки змогла завдавати такіж саме удари як і рашка по Україні. Путлеростан обісцявся і попрохав старого педофіла трампона допомогти.
Агент краснов завжди допоможе.
23.05.2026 10:06 Ответить
Кому на)(уй ця оона потрібна .
23.05.2026 10:07 Ответить
США в ООН закликали
Крик одинокого верблюда в пустыни
23.05.2026 10:08 Ответить
 
 