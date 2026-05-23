США в ООН призвали к немедленному прекращению огня в войне РФ против Украины
Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс во время заседания Совета Безопасности ООН призвала к всеобъемлющему прекращению огня и переговорному урегулированию войны России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Брюс отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию разрешить гуманитарным работникам доступ в районы, находящиеся под ее контролем.
"Пока мы ожидаем ответов на эти вопросы, мы подчеркиваем необходимость немедленного и всеобъемлющего прекращения огня как пути к устойчивому урегулированию войны с помощью переговоров. Эти смерти и разрушения должны прекратиться сейчас", - указала дипломат.
По ее словам, США в очередной раз призывают Россию и Украину завершить войну, от которой пострадали миллионы людей.
"Мы призываем вас вести переговоры добросовестно, чтобы прекратить это насилие", – добавила Брюс.
Она подчеркнула, что США остаются приверженными дипломатическому урегулированию и готовы сделать все возможное для достижения прочного мира.
Что предшествовало?
Постпред Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены Организации Объединенных Наций найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.
Оно перси їх вже майже у сраку ...ть а вони, сша, їх, персів, закликають зупиниться.
Агент краснов завжди допоможе.
Крик одинокого верблюда в пустыни