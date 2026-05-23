США в ООН закликали до негайного припинення вогню у війні РФ проти України

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс під час засідання Ради Безпеки ООН закликала до всеосяжного припинення вогню та переговорного врегулювання війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Брюс зазначила, що Сполучені Штати закликають Росію дозволити гуманітарним працівникам доступ до районів, які перебувають під її контролем.

"Поки ми очікуємо відповідей на ці питання, ми наголошуємо на необхідності негайного і всеосяжного припинення вогню як шляху до стійкого врегулювання війни за допомогою переговорів. Ці смерті й руйнування мають припинитися зараз", – вказала дипломатка.

За її словами, США вкотре закликають Росію та Україну завершити війну, від якої постраждали мільйони людей.

"Ми закликаємо вас вести переговори сумлінно, щоб припинити це насильство", – додала Брюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атаки на Москву – це бумеранг Путіна, який повертається з потрійною силою, - Україна в Радбезі ООН

Вона підкреслила, що США залишаються відданими дипломатичному врегулюванню та готові зробити все можливе для досягнення тривалого миру.

Що передувало?

Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав держави-члени Організації Об’єднаних Націй знайти політичний і юридичний механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.