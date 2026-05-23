США в ООН закликали до негайного припинення вогню у війні РФ проти України

США в ООН повторили заклик до припинення вогню між Україною та РФ

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс під час засідання Ради Безпеки ООН закликала до всеосяжного припинення вогню та переговорного врегулювання війни Росії проти України.

Брюс зазначила, що Сполучені Штати закликають Росію дозволити гуманітарним працівникам доступ до районів, які перебувають під її контролем.

"Поки ми очікуємо відповідей на ці питання, ми наголошуємо на необхідності негайного і всеосяжного припинення вогню як шляху до стійкого врегулювання війни за допомогою переговорів. Ці смерті й руйнування мають припинитися зараз", – вказала дипломатка.

За її словами, США вкотре закликають Росію та Україну завершити війну, від якої постраждали мільйони людей.

"Ми закликаємо вас вести переговори сумлінно, щоб припинити це насильство", – додала Брюс.

Вона підкреслила, що США залишаються відданими дипломатичному врегулюванню та готові зробити все можливе для досягнення тривалого миру.

Що передувало?

Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав держави-члени Організації Об’єднаних Націй знайти політичний і юридичний механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

Топ коментарі
+8
Об'явить рашестан державою терористом!
23.05.2026 09:09 Відповісти
+5
Вони за мир ,але Трамп робить все навпаки легалізовує світового терориста путіна ,коли на расеї погані справи з фінансами допоміг з різким зростанням цін на енергоносій своє авантюрою на Близькому сході ,створивши світову енергетичну кризу на рівному місці, припинив бідь яку допомогу Україні .
23.05.2026 09:18 Відповісти
+5
Це ті "студенти" які полюють фпв дронами на цивільних українців! Смерт кацапам!
23.05.2026 09:26 Відповісти
23.05.2026 09:09 Відповісти
тіпа ми проти
23.05.2026 09:10 Відповісти
Теммі Брюс зверниться до свого керівника

23.05.2026 09:14 Відповісти
Вести переговори з рашистами про що? Це ж вже було. Результати минулих переговорів всі адекватні люди побачили. Доречі де обмін 1000 полонених яких Тромб обіцяв на переговорах? Все що зараз робить сша це знову рятує Сосію. Ху'йло через Тромба вимагає припинення вогню саме від України, щоб ми не били по рашистських НПЗ. Бо Ху'йлу зараз хочеться продавати нафту по таким солодким цінам щоб поповнити запаси грошей для продовженя війни
23.05.2026 09:15 Відповісти
23.05.2026 09:18 Відповісти
Сьогодні з ранку Тік-Ток просто реве,кацапи масово кричать про обстріл коледжу у Старобільську ,де були дєті,знову дєті. Окурок наче вже дав наказ нанести удар у відповідь
23.05.2026 09:18 Відповісти
23.05.2026 09:26 Відповісти
Закликай свого рудого папугу Трампа в нього завжди "хороші розмови" з ******, а Україна для нього як кістка в горлі. Трамп пособник терориста нелюда *****, називає його своїм "другом" ось до нього і закликай.
23.05.2026 09:24 Відповісти
Ну сосію закликати це зрозуміло, а чого закликати Україну?
23.05.2026 09:56 Відповісти
І це ВСЕ на шо спроможні ******* сша.
Оно перси їх вже майже у сраку ...ть а вони, сша, їх, персів, закликають зупиниться.
23.05.2026 09:59 Відповісти
Тобто переклад такий- трамп закликав Україну перестати лупити по кацапії в той час коли Україна таки змогла завдавати такіж саме удари як і рашка по Україні. Путлеростан обісцявся і попрохав старого педофіла трампона допомогти.
Агент краснов завжди допоможе.
23.05.2026 10:06 Відповісти
Кому на)(уй ця оона потрібна .
23.05.2026 10:07 Відповісти
США в ООН закликали
------------------------------------------
Крик одинокого верблюда в пустыни
23.05.2026 10:08 Відповісти
Україна в ООН закликає з 2014 року. І що то воно дало?
23.05.2026 10:28 Відповісти
ці заклики підривають мирні зусилля президента Трампа!
майте совість, ще 24 години, чи 2-3 тижні чи рік
23.05.2026 10:14 Відповісти
"США вкотре закликають Росію та Україну завершити війну, від якої постраждали мільйони людей"
А Украину зачем закликать припинити вийну?!! Типа она ее начала или желает продолжать?
23.05.2026 10:22 Відповісти
За*бало це "пусте місце"...
23.05.2026 10:27 Відповісти
Чергова "закликуша" закликає українців здатися, нічого нового...
23.05.2026 10:35 Відповісти
 
 