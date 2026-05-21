Україна в ООН вимагає позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу

Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав держави-члени Організації Об’єднаних Націй знайти політичний і юридичний механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про відповідь на агресію проти України та систематичні злочини проти цивільного населення.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення на адресу Росії в Радбезі ООН

Мельник під час відкритих дебатів Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що російська агресія проти України вирізняється особливою жорстокістю та системним характером насильства проти цивільних.

Він наголосив, що дані Моніторингової місії ООН свідчать про різке зростання кількості жертв серед мирного населення у 2026 році, цитує "Укрінформ".

Дипломат зазначив, що перші місяці року стали найсмертоноснішими для цивільних за весь період війни. Також він заявив про посилення ракетних і дронових атак по Україні та навмисні удари по енергетичній інфраструктурі взимку.

"Перші чотири місяці цього року стали найсмертоноснішим періодом для українського цивільного населення за весь час", — заявив Мельник.

Окремо він згадав тактику "подвійних ударів", коли повторні атаки здійснюються по місцях уже після першого обстрілу, а також навмисні удари по рятувальниках і медичному персоналу.

Також читайте: ООН закликає негайно відновити переговори між Україною та РФ

Окупація, депортації та заклик до дій

Постпред України також заявив про масові порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. За його словами, йдеться про незаконні затримання, катування та насильницькі зникнення.

Окремо Мельник нагадав про незаконну депортацію понад 20 тисяч українських дітей до Росії, де їх піддають індоктринації та мілітаризації.

Він наголосив, що Комісія ООН з розслідування вже кваліфікувала частину дій РФ як злочини проти людяності.

Мельник закликав міжнародну спільноту посилити відповідальність Росії та знайти механізм, який дозволить позбавити її статусу постійного члена Ради Безпеки ООН.

Також він повідомив, що удари Збройних Сил України по військових об'єктах у Московському регіоні є прямою відповіддю на російську агресію.

Також читайте: Зеленський заявив про "хороші контакти" з США та розраховує на залучення Європи до переговорів