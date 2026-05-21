Украина в ООН требует лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза

Андрей Мельник выступает на заседании Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены Организации Объединенных Наций найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет об ответе на агрессию против Украины и систематические преступления против гражданского населения.

Обвинения в адрес России в Совбезе ООН

Мельник во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что российская агрессия против Украины отличается особой жестокостью и системным характером насилия против гражданских лиц.

Он подчеркнул, что данные Мониторинговой миссии ООН свидетельствуют о резком росте числа жертв среди мирного населения в 2026 году, цитирует "Укрінформ".

Дипломат отметил, что первые месяцы года стали самыми смертоносными для гражданских лиц за весь период войны. Также он заявил об усилении ракетных и дронных атак по Украине и преднамеренных ударах по энергетической инфраструктуре зимой.

"Первые четыре месяца этого года стали самым смертоносным периодом для украинского гражданского населения за все время", - заявил Мельник.

Отдельно он упомянул тактику "двойных ударов", когда повторные атаки осуществляются по тем же местам уже после первого обстрела, а также преднамеренные удары по спасателям и медицинскому персоналу.

Оккупация, депортации и призыв к действиям

Постпред Украины также заявил о массовых нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях. По его словам, речь идет о незаконных задержаниях, пытках и насильственных исчезновениях.

Отдельно Мельник напомнил о незаконной депортации более 20 тысяч украинских детей в Россию, где их подвергают индоктринации и милитаризации.

Он подчеркнул, что Комиссия ООН по расследованию уже квалифицировала часть действий РФ как преступления против человечности.

Мельник призвал международное сообщество усилить ответственность России и найти механизм, который позволит лишить ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Также он сообщил, что удары Вооруженных Сил Украины по военным объектам в Московском регионе являются прямым ответом на российскую агрессию.

А звідки отримуватимуть гроші оонівські нероби та нікчеми? Набагато простіше розігнати цю контору від якої ніякої користі.
Росію давно потрібно заборонити впускати туди, де збираються люди. Ця потвора крім горя, розрухи, болі, смерті та катувань світу не дала.
А звідки отримуватимуть гроші оонівські нероби та нікчеми? Набагато простіше розігнати цю контору від якої ніякої користі.
показать весь комментарий
21.05.2026 02:08 Ответить
Нема в ООН механізмів проти вето постійного члена Радбеза, тільки ліквідація ООН і створення якоїсь нової "ліги_об'єднаних_націй" ... здуру дали новому члену права померлого совка тепер пізно боржом сьорбати 🤔
показать весь комментарий
21.05.2026 02:17 Ответить
Та вони і китайцям теж здуру дали завдяки мудаку Ніксону... Бо спочатку постійним членом Радбезу був Тайвань, оскільки саме там перебував законний китайський уряд Чан Кайші!
показать весь комментарий
21.05.2026 07:50 Ответить
За знищення Алеппо рашку давно пора вигнати з Ради ООН .
не покарані ? Ось зараз війна в Україні , і ще в неї амбітні плани вбивств на світі
показать весь комментарий
21.05.2026 03:52 Ответить
Росію давно потрібно заборонити впускати туди, де збираються люди. Ця потвора крім горя, розрухи, болі, смерті та катувань світу не дала.
показать весь комментарий
21.05.2026 04:02 Ответить
Це правильно, бо серед постійних членів радбезу два члена знаходяться там незаконно та всуперечь уставу ООН.
показать весь комментарий
21.05.2026 05:20 Ответить
Який механізм,про що ви?
Рашу туди ніхто не вибирав,вона сама себе призначила,і то є незаконно.
За шкірки разом з лисим капловухим небензею,викинути!
Але ж..
Гроші не пахнуть..
Хоча пахнуть..

Руїнами українських колись квітучих міст і кров'ю українців...
показать весь комментарий
21.05.2026 06:02 Ответить
Шмонька кацапський. Сиди в своїй "хатє" і не відсвічуй, бо передні зуби виб'ють.
показать весь комментарий
21.05.2026 07:28 Ответить
Що московіти, що китайці материкові, це в ООН, два чобота - пара самозваних сидільців у Радбезі ООН, їх туди ніхто не оберав!! Жодного ЮРИДИЧНОГО документу з цього в ООН немає!! Самозванці!!
показать весь комментарий
21.05.2026 07:18 Ответить
Так Сосія і так не має права знаходитися в ООН ні по закону ні по моралі. Яким чином вона там опинилася не відомо. Так що може піднімати питання по такому принципу? Через суд визнати знаходження Сосії в ООН і всі її минулі голосування незаконними
показать весь комментарий
21.05.2026 08:22 Ответить
Які питання до ООН, якщо п*д*ри публікують дронову атаку на авто ООН, а Гуттеріш висловлює занепокоєння? Навмисно вбивають працівників ООН, а голова занепокоєний. Це дно.
показать весь комментарий
21.05.2026 09:04 Ответить
 
 