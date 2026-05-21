Украина в ООН требует лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал государства-члены Организации Объединенных Наций найти политический и юридический механизм для лишения России статуса постоянного члена Совета Безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, речь идет об ответе на агрессию против Украины и систематические преступления против гражданского населения.

Обвинения в адрес России в Совбезе ООН

Мельник во время открытых дебатов Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил, что российская агрессия против Украины отличается особой жестокостью и системным характером насилия против гражданских лиц.

Он подчеркнул, что данные Мониторинговой миссии ООН свидетельствуют о резком росте числа жертв среди мирного населения в 2026 году, цитирует "Укрінформ".

Дипломат отметил, что первые месяцы года стали самыми смертоносными для гражданских лиц за весь период войны. Также он заявил об усилении ракетных и дронных атак по Украине и преднамеренных ударах по энергетической инфраструктуре зимой.

"Первые четыре месяца этого года стали самым смертоносным периодом для украинского гражданского населения за все время", - заявил Мельник.

Отдельно он упомянул тактику "двойных ударов", когда повторные атаки осуществляются по тем же местам уже после первого обстрела, а также преднамеренные удары по спасателям и медицинскому персоналу.

Оккупация, депортации и призыв к действиям

Постпред Украины также заявил о массовых нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях. По его словам, речь идет о незаконных задержаниях, пытках и насильственных исчезновениях.

Отдельно Мельник напомнил о незаконной депортации более 20 тысяч украинских детей в Россию, где их подвергают индоктринации и милитаризации.

Он подчеркнул, что Комиссия ООН по расследованию уже квалифицировала часть действий РФ как преступления против человечности.

Мельник призвал международное сообщество усилить ответственность России и найти механизм, который позволит лишить ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Также он сообщил, что удары Вооруженных Сил Украины по военным объектам в Московском регионе являются прямым ответом на российскую агрессию.

