Враг накапливает силы для наступления на Великобурлукском направлении, - ГОС

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в районах Гранива, Тернового и Нововасильевки. Наши воины удерживают позиции и сдерживают наступление противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Рашисты готовятся к наступлению

Как отмечается, на Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Захватчики накапливают силы и средства для возобновления наступательных действий.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону вблизи Глушковки и Новоплатоновки.

Ситуация на Лиманском направлении

На Лиманском направлении наши защитники отразили штурмовые действия в районах Торского, Озерного, Дробышево, Дибровы, Ямполя и Лимана.

В целом подразделения ГОС нейтрализовали 24 атаки оккупантов. Силы обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

