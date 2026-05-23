Враг накапливает силы для наступления на Великобурлукском направлении, - ГОС
На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции в районах Гранива, Тернового и Нововасильевки. Наши воины удерживают позиции и сдерживают наступление противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Рашисты готовятся к наступлению
Как отмечается, на Великобурлукском направлении обстановка без существенных изменений. Захватчики накапливают силы и средства для возобновления наступательных действий.
На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону вблизи Глушковки и Новоплатоновки.
Ситуация на Лиманском направлении
На Лиманском направлении наши защитники отразили штурмовые действия в районах Торского, Озерного, Дробышево, Дибровы, Ямполя и Лимана.
В целом подразделения ГОС нейтрализовали 24 атаки оккупантов. Силы обороны продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Силы обороны прижали россиян к границе возле Великого Бурлука.
- Также отмечалось, что российские военные до сих пор находятся в Купянске.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль