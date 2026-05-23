Ворог накопичує сили для наступу на Великобурлуцькому напрямку, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував позиції в районах Граніва, Тернового та Нововасилівки. Наші воїни тримають позиції та нейтралізують зусилля противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Рашисти готуються до наступу

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку обстановка без суттєвих змін. Загарбники накопичують сили та засоби для поновлення наступальних дій.

На Куп'янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону поблизу Глушківки та Новоплатонівки.

Ситуація на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії в районах Торського, Озерного, Дробишевого, Діброви, Ямполя та Лиману.

Загалом підрозділи УОС нейтралізували 24 атаки окупантів. Сили оборони продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій.

