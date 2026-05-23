РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7934 посетителя онлайн
Новости Оккупация Крыма
344 4

В Крыму оккупанты усилили проверки пассажиров на автостанциях, - "Желтая лента"

В Симферополе людей заставляют проходить через сканеры и металлодетекторы

На автостанциях во временно оккупированном Крыму российские оккупационные власти усилили проверки пассажиров междугородних автобусов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что происходит на автостанциях

По данным активистов, дополнительные проверки ввели на автостанциях в Симферополе.

Пассажиров принудительно высаживают с вещами и заставляют проходить через сканеры и металлодетекторы.

В то же время автобусы проходят тщательный досмотр.

Читайте: Около 50 тысяч крымских татар покинули Крым из-за оккупации, - Чубаров

Что говорят активисты

В "Желтой ленте" отмечают, что формально такие меры объясняют усилением безопасности.

Однако активисты считают, что фактически речь идет о дальнейшем усилении контроля над гражданским населением на оккупированном полуострове.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля РФ будет привлекать всех мобилизованных в оккупированном Крыму к боевым действиям, - Силы обороны Юга

Автор: 

Крым (25892) оккупация (10234) проверка (817)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 