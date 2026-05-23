344 4
В Крыму оккупанты усилили проверки пассажиров на автостанциях, - "Желтая лента"
На автостанциях во временно оккупированном Крыму российские оккупационные власти усилили проверки пассажиров междугородних автобусов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение сопротивления "Желтая лента".
Что происходит на автостанциях
По данным активистов, дополнительные проверки ввели на автостанциях в Симферополе.
Пассажиров принудительно высаживают с вещами и заставляют проходить через сканеры и металлодетекторы.
В то же время автобусы проходят тщательный досмотр.
Что говорят активисты
В "Желтой ленте" отмечают, что формально такие меры объясняют усилением безопасности.
Однако активисты считают, что фактически речь идет о дальнейшем усилении контроля над гражданским населением на оккупированном полуострове.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль