У Криму окупанти посилили перевірки пасажирів на автостанціях, - "Жовта стрічка"
На автостанціях у тимчасово окупованому Криму російські окупаційні структури посилили перевірки пасажирів автобусів далекого сполучення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує рух спротиву "Жовта стрічка".
Що відбувається на автостанціях
За даними активістів, додаткові перевірки запровадили на автостанціях у Сімферополі.
Пасажирів примусово висаджують із речами та змушують проходити через сканери й металодетектори.
Водночас автобуси проходять детальний огляд.
Що кажуть активісти
У "Жовтій стрічці" зазначають, що формально такі заходи пояснюють посиленням безпеки.
Однак активісти вважають, що фактично йдеться про подальше посилення контролю над цивільним населенням на окупованому півострові.
