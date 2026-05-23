Уроженцу Симферополя объявили подозрение за службу в армии РФ на Волчанском направлении
42-летнему уроженцу Симферополя сообщили о подозрении в государственной измене после службы в составе российской армии на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Что установило следствие
По данным правоохранителей, в конце февраля 2024 года мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны РФ в Ленинградской области России.
Его назначили гранатометчиком разведывательной роты воинской части 41772.
В мае 2024 года он прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области, где проходил базовую военную подготовку.
Где воевал подозреваемый
В дальнейшем мужчина проходил службу в Пскове, а в конце февраля 2026 года его перебросили в Шебекино Белгородской области РФ.
Впоследствии он попал на Волчанское направление в Харьковской области.
По данным следствия, подозреваемый участвовал в штурмовых действиях, сопровождал разведывательные выходы и способствовал продвижению российских войск.
Что известно о задержании
7 марта 2026 года мужчину взяли в плен украинские военные.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей в статусе военнопленного.
