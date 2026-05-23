Уроженцу Симферополя объявили подозрение за службу в армии РФ на Волчанском направлении

Предателя из Симферополя задержали после попадания в плен в Харьковской области

42-летнему уроженцу Симферополя сообщили о подозрении в государственной измене после службы в составе российской армии на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Что установило следствие

По данным правоохранителей, в конце февраля 2024 года мужчина добровольно подписал контракт с Минобороны РФ в Ленинградской области России.

Его назначили гранатометчиком разведывательной роты воинской части 41772.

В мае 2024 года он прибыл на временно оккупированную территорию Луганской области, где проходил базовую военную подготовку.

Где воевал подозреваемый

В дальнейшем мужчина проходил службу в Пскове, а в конце февраля 2026 года его перебросили в Шебекино Белгородской области РФ.

Впоследствии он попал на Волчанское направление в Харьковской области.

По данным следствия, подозреваемый участвовал в штурмовых действиях, сопровождал разведывательные выходы и способствовал продвижению российских войск.

Что известно о задержании

7 марта 2026 года мужчину взяли в плен украинские военные.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в статусе военнопленного.

Ну так в чому "проблема"? Державна зрада"... Адже він був, на момент анексії Криму, громадянином України, я так думаю... І офіційним порядком, він, від громадянства України, не відмовлявся... ("уродженець" нічого не значить... Головне - "громадянство")
23.05.2026 12:15 Ответить
Таких тисячі воюють з двома громадянствами з обох боків.
Нічого незвичайного.
23.05.2026 12:46 Ответить
І що з того? Я повинен тобі прочитать цілий курс лекцій по темі "Інститут громадянства в державі"? Я кодись цілу курсову роботу, по цій темі, писав... Більше 50 аркушів. Якщо цікаво - відкрий ЗУ "Про громадянство", і почитай...
23.05.2026 13:04 Ответить
Нахера мазати харю?
23.05.2026 12:57 Ответить
А чому іпало забрююлі ? Кадровий резерв?
23.05.2026 13:01 Ответить
а єрмаку, чєбурєку рустемову, зєлупі чому підозри не має? прокурорам-інвалідам повилазило?
23.05.2026 13:11 Ответить
Як-то громадянин України перебуває в статусі полоненого , він що офіційно втратив громадянство ?
23.05.2026 13:11 Ответить
 
 