Уродженцю Сімферополя оголосили підозру за службу в армії РФ на Вовчанському напрямку

42-річному уродженцю Сімферополя повідомили про підозру у державній зраді після служби у складі російської армії на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Що встановило слідство

За даними правоохоронців, наприкінці лютого 2024 року чоловік добровільно підписав контракт із міноборони РФ у ленінградській області Росії.

Його призначили гранатометником розвідувальної роти військової частини 41772.

У травні 2024 року він прибув на тимчасово окуповану територію Луганської області, де проходив базову військову підготовку.

Де воював підозрюваний

Надалі чоловік проходив службу у Пскові, а наприкінці лютого 2026 року його перекинули до шебекіно бєлгородської області РФ.

Згодом він потрапив на Вовчанський напрямок у Харківській області.

За даними слідства, підозрюваний брав участь у штурмових діях, супроводжував розвідувальні виходи та сприяв просуванню російських військ.

Що відомо про затримання

7 березня 2026 року чоловіка взяли у полон українські військові.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою у статусі військовополоненого.

