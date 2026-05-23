УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7865 відвідувачів онлайн
Новини Розшук зрадників
440 11

Уродженцю Сімферополя оголосили підозру за службу в армії РФ на Вовчанському напрямку

Зрадника з Сімферополя затримали після потрапляння у полон у Харківській області

42-річному уродженцю Сімферополя повідомили про підозру у державній зраді після служби у складі російської армії на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що встановило слідство

За даними правоохоронців, наприкінці лютого 2024 року чоловік добровільно підписав контракт із міноборони РФ у ленінградській області Росії.

Його призначили гранатометником розвідувальної роти військової частини 41772.

У травні 2024 року він прибув на тимчасово окуповану територію Луганської області, де проходив базову військову підготовку.

Читайте: На замовлення РФ коригував атаки по оборонцях Куп’янська: до 15 років засуджено блогера, - СБУ

Де воював підозрюваний

Надалі чоловік проходив службу у Пскові, а наприкінці лютого 2026 року його перекинули до шебекіно бєлгородської області РФ.

Згодом він потрапив на Вовчанський напрямок у Харківській області.

За даними слідства, підозрюваний брав участь у штурмових діях, супроводжував розвідувальні виходи та сприяв просуванню російських військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині священника УПЦ МП засудили до 5 років за передачу координат ППО ворогу

Що відомо про затримання

7 березня 2026 року чоловіка взяли у полон українські військові.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою у статусі військовополоненого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дев’ять громадян України, які воювали на боці РФ, отримали реальні терміни ув’язнення - 15 років з конфіскацією майна. ФОТО

армія рф (21086) Сімферополь (219) державна зрада (1816) воєнний стан (578)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Нахера мазати харю?
показати весь коментар
23.05.2026 12:57 Відповісти
+1
А чому іпало забрююлі ? Кадровий резерв?
показати весь коментар
23.05.2026 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так в чому "проблема"? Державна зрада"... Адже він був, на момент анексії Криму, громадянином України, я так думаю... І офіційним порядком, він, від громадянства України, не відмовлявся... ("уродженець" нічого не значить... Головне - "громадянство")
показати весь коментар
23.05.2026 12:15 Відповісти
Таких тисячі воюють з двома громадянствами з обох боків.
Нічого незвичайного.
показати весь коментар
23.05.2026 12:46 Відповісти
І що з того? Я повинен тобі прочитать цілий курс лекцій по темі "Інститут громадянства в державі"? Я кодись цілу курсову роботу, по цій темі, писав... Більше 50 аркушів. Якщо цікаво - відкрий ЗУ "Про громадянство", і почитай...
показати весь коментар
23.05.2026 13:04 Відповісти
Людина володіє російським та українським громадянством одночасно і таких людей багато, і кожен воює, як бажає.

Речь не про громадянство, а про вибір конретної людини у цій війні.
показати весь коментар
23.05.2026 13:33 Відповісти
Писали мені форумчани, що у тебе - одна звивина, і та пряма, через задницю... Але я не вірив, бо з тобою, часто, не пересікався... Тепер впевнився... Ти не розумієш, що таке "громадянство", взагалі, і мені нагадуєш одного "мєнта", який, у моїй присутності, здавав екзамен по кримінальному праву. Йому дісталося одне з питань, по статті про згвалтування. Так він у якості "об'єкта злочину", назвав "жіночу піхву"... Хоча насправді цим "об'єктом" є "статева свобода жінки"...
Не лізь до мене, більше (особливо, з юридичних питань), бо я, тебе, "морально" так "згвалтую", що з тебе весь форум сміяться буде...
показати весь коментар
23.05.2026 13:42 Відповісти
Я вже зрозумів що ти з себе уявляєш, такий собі зразок української державності, не здатний бачитив у 3д.
Лінійний дурачок із величезним апломбом.
Гуляй бестолковий і під ногами не плутайся, лектор про громадянство.
показати весь коментар
23.05.2026 13:49 Відповісти
Нахера мазати харю?
показати весь коментар
23.05.2026 12:57 Відповісти
А чому іпало забрююлі ? Кадровий резерв?
показати весь коментар
23.05.2026 13:01 Відповісти
а єрмаку, чєбурєку рустемову, зєлупі чому підозри не має? прокурорам-інвалідам повилазило?
показати весь коментар
23.05.2026 13:11 Відповісти
Як-то громадянин України перебуває в статусі полоненого , він що офіційно втратив громадянство ?
показати весь коментар
23.05.2026 13:11 Відповісти
Треба його знищити і все, щоб папір з тими підозрами не переводити на якусь чергову шавку
показати весь коментар
23.05.2026 13:16 Відповісти
 
 