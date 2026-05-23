Кремль назначил генерала без гражданского опыта руководить Белгородской областью, - СВР

Кремль назначил руководителем прифронтового региона генерала Александра Шуваева, который участвовал в войнах в Сирии и Украине и не имеет опыта управления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Службе внешней разведки.

"Временно исполняющим обязанности губернатора назначили Александра Шуваева – генерала, которого подчиненные чиновники уже успели окрестить "сапогом без опыта". По информации источников, знакомых с процессом назначения, это был выбор без выбора, все остальные кандидаты от должности в рискованный регион наотрез отказались", - говорится в сообщении.

По информации украинской разведки, назначение Шуваева произошло по принципу "выбора без выбора". Белгородская область, которая регулярно страдает от последствий развязанной Кремлем войны, превратилась в слишком рискованный и токсичный регион – все остальные гражданские и номенклатурные кандидаты от этой должности наотрез отказались. Из-за этого затянулась и отставка предыдущего губернатора Вячеслава Гладкова.

Генерала связывают с подразделениями, которых обвиняют в военных преступлениях

Служебная биография Шуваева связана с войнами на Северном Кавказе, в Грузии, Сирии и Украине.

Во время войны против Украины Шуваев командовал 1-й мотострелковой бригадой, которая участвовала в захвате Авдеевки. Именно это подразделение украинская сторона и международные источники связывают с казнями украинских военнопленных.

Белгородская область сталкивается с экономическим спадом и оттоком населения

Власти сокращают компенсации на фоне атак и проблем с безопасностью

Среди основных задач нового губернатора официально называют безопасность населения, восстановление инфраструктуры и поддержку пострадавших и ветеранов. Впрочем, одним из первых решений новой администрации стало прекращение компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате атак дронов и обстрелов. Причиной назвали нехватку средств.

Ранее в области также отменили дополнительные выплаты работникам бюджетной сферы и неоднократно переносили выплату компенсаций за аренду жилья для переселенцев. Регион находится в сложном экономическом положении: сокращаются инвестиции, стагнирует строительный сектор, сужается рынок труда и растет дефицит бюджета. В 2025 году дефицит бюджета Белгородской области составил 14 миллиардов рублей, а бюджет на 2026 год сформировали с дефицитом в 17,4 миллиарда рублей. При этом регион уже покинули от 60 до 70 тысяч человек - примерно 5% населения области.

