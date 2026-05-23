Кремль призначив генерала без досвіду цивільного управління керувати Бєлгородщиною

Кремль призначив керівником прифронтового регіону генерала Олександра Шуваєва, який брав участь у війнах у Сирії та Україні й не має управлінського досвіду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

"Тимчасово виконуючим обов'язки губернатора призначили Олександра Шуваєва – генерала, якого підлеглі чиновники вже встигли охрестити "сапогом без досвіду". За інформацією джерел, обізнаних із процесом призначення, це був вибір без вибору, усі інші кандидати від посади в ризикований регіон навідріз відмовилися", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української розвідки, призначення Шуваєва відбулося за принципом "вибору без вибору". Бєлгородська область, яка регулярно потерпає від наслідків розв'язаної Кремлем війни, перетворилася на занадто ризикований та токсичний регіон – усі інші цивільні та номенклатурні кандидати від цієї посади навідріз відмовилися. Через це затяглася й відставка попереднього губернатора В’ячеслава Гладкова.

Генерала пов’язують із підрозділами, яких звинувачують у воєнних злочинах

Послужний список Шуваєва пов’язаний із війнами на Північному Кавказі, у Грузії, Сирії та Україні.

Під час війни проти України Шуваєв командував 1-ю мотострілецькою бригадою, яка брала участь у захопленні Авдіївки. Саме цей підрозділ українська сторона та міжнародні джерела пов’язують зі стратами українських військовополонених.

Бєлгородська область стикається з економічним спадом і відтоком населення

Регіон перебуває у складному економічному становищі: скорочуються інвестиції, стагнує будівельний сектор, звужується ринок праці та зростає дефіцит бюджету.

У 2025 році дефіцит бюджету Бєлгородської області становив 14 мільярдів рублів, а бюджет на 2026 рік сформували з дефіцитом у 17,4 мільярда рублів. Водночас регіон уже залишили від 60 до 70 тисяч людей — приблизно 5% населення області.

Влада скорочує компенсації на тлі атак і проблем із безпекою

Серед основних завдань нового губернатора офіційно називають безпеку населення, відновлення інфраструктури та підтримку постраждалих і ветеранів. Втім, одним із перших рішень нової адміністрації стало припинення компенсацій власникам автомобілів, пошкоджених внаслідок атак дронів і обстрілів. Причиною назвали нестачу коштів.

Раніше в області також скасували додаткові виплати працівникам бюджетної сфери та неодноразово переносили компенсації за оренду житла для переселенців.

Та! - путлєр без військового досвіду - не був в армії - веде війну
23.05.2026 13:32 Відповісти
У нас ********** без управлінського досвіду, а міністр оборони без служби в ЗСУ "керують" Україною і нічого.., в значенні хорошого...
23.05.2026 13:33 Відповісти
Прям з язика заняли, типа у нас не так? Але ми усіх переплюнули, у нас був Овоч, який двічі судимий, не по політичним, а по воровським статтям. Так що їм є чому в нас вчитися. Хоча, Сталін теж злодієм був(банки грабував), а Артем(Артемівськ-Бахмут), був грабіжником рицідівістом. Усе попереду.
23.05.2026 14:01 Відповісти
А могли б клоуна якогось поставити з Камеді-клаб або КВН.
23.05.2026 13:35 Відповісти
Могли бы поставить "руководить" и патологоанатома- для Белгорода это сейчас самое то.
23.05.2026 13:37 Відповісти
Гладков , схоже , занадто людяно ставився до свого населення - Шуваєв це виправить . В білгородщину прилітатиме дедалі більше - але про це загалі ніде не знатимуть .
23.05.2026 13:38 Відповісти
Гладков публічно сказав що блокування інтернету заважає оповіщенням. Все, зняли.
23.05.2026 13:52 Відповісти
Да якось похєр кого там поставили, його по-просту потрібно знищити як війського злочинця і справа кінцем!
23.05.2026 13:43 Відповісти
Фигня,в Украине экономикой керуе фигурант не имеющий профильного образования и в жизни преуспел только в лотерейных махинациях.
23.05.2026 13:45 Відповісти
Тю, та в нас ішак країною керує.
23.05.2026 13:51 Відповісти
І цим займається СЗР?
А... Ще плани по дискредитації єрмака та боневтіка виколупує з гузна.
Мдя...
23.05.2026 14:05 Відповісти
Як за царів були генерал-губернатори.
23.05.2026 14:05 Відповісти
Їм нас не переплюнути! У нас припіздент без жодного досвіду... І що? Обрали ж!!
23.05.2026 14:12 Відповісти
Ха! Це фігня! Он цілий нарід вибрав коміка в 2019 року, без хоч якоїсь політичної кар'єри до цього! Шах і мат!
23.05.2026 14:18 Відповісти
Жах і тільки мат
23.05.2026 14:39 Відповісти
той і що...в нас зелені послиці до цього взагалі ніде не працювали
23.05.2026 14:34 Відповісти
Подякуємо кремлю. Росіяни повинні страждати.
23.05.2026 15:02 Відповісти
 
 