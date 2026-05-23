Кремль призначив генерала без цивільного досвіду керувати Бєлгородською областю, - СЗР

Кремль призначив керівником прифронтового регіону генерала Олександра Шуваєва, який брав участь у війнах у Сирії та Україні й не має управлінського досвіду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

"Тимчасово виконуючим обов'язки губернатора призначили Олександра Шуваєва – генерала, якого підлеглі чиновники вже встигли охрестити "сапогом без досвіду". За інформацією джерел, обізнаних із процесом призначення, це був вибір без вибору, усі інші кандидати від посади в ризикований регіон навідріз відмовилися", - йдеться в повідомленні.

За інформацією української розвідки, призначення Шуваєва відбулося за принципом "вибору без вибору". Бєлгородська область, яка регулярно потерпає від наслідків розв'язаної Кремлем війни, перетворилася на занадто ризикований та токсичний регіон – усі інші цивільні та номенклатурні кандидати від цієї посади навідріз відмовилися. Через це затяглася й відставка попереднього губернатора В’ячеслава Гладкова.

Генерала пов’язують із підрозділами, яких звинувачують у воєнних злочинах

Послужний список Шуваєва пов’язаний із війнами на Північному Кавказі, у Грузії, Сирії та Україні.

Під час війни проти України Шуваєв командував 1-ю мотострілецькою бригадою, яка брала участь у захопленні Авдіївки. Саме цей підрозділ українська сторона та міжнародні джерела пов’язують зі стратами українських військовополонених.

Бєлгородська область стикається з економічним спадом і відтоком населення

Регіон перебуває у складному економічному становищі: скорочуються інвестиції, стагнує будівельний сектор, звужується ринок праці та зростає дефіцит бюджету.

У 2025 році дефіцит бюджету Бєлгородської області становив 14 мільярдів рублів, а бюджет на 2026 рік сформували з дефіцитом у 17,4 мільярда рублів. Водночас регіон уже залишили від 60 до 70 тисяч людей — приблизно 5% населення області.

Влада скорочує компенсації на тлі атак і проблем із безпекою

Серед основних завдань нового губернатора офіційно називають безпеку населення, відновлення інфраструктури та підтримку постраждалих і ветеранів. Втім, одним із перших рішень нової адміністрації стало припинення компенсацій власникам автомобілів, пошкоджених внаслідок атак дронів і обстрілів. Причиною назвали нестачу коштів.

Раніше в області також скасували додаткові виплати працівникам бюджетної сфери та неодноразово переносили компенсації за оренду житла для переселенців.

