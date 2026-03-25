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Блекаут у Бєлгороді після чергового удару: є перебої зі світлом, водою та теплом
Вночі 25 березня Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали ракетного удару.
Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
Він запевняє, що постраждалих немає.
"Завдано серйозних пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом. Точні масштаби руйнувань зможемо оцінити у світлий час доби", - точнив Гладков.
Більше інформації наразі не відомо.
Що передувало?
- Раніше росіяни заявляли про "напад" безпілотника під час візиту губернатора Бєлгорода до села Смородино.
- Також повідомлялося про новий блекаут у Бєлгороді: почалися перебої зі світлом, водою та теплом після ракетного удару.
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А нашим ракетам є куди попадать...