Блекаут у Бєлгороді після чергового удару: є перебої зі світлом, водою та теплом

Вночі 25 березня Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали ракетного удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

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Він запевняє, що постраждалих немає.

"Завдано серйозних пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом. Точні масштаби руйнувань зможемо оцінити у світлий час доби", - точнив Гладков.

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Більше інформації наразі не відомо.

Що передувало?

Раніше росіяни заявляли про "напад" безпілотника під час візиту губернатора Бєлгорода до села Смородино.

Також повідомлялося про новий блекаут у Бєлгороді: почалися перебої зі світлом, водою та теплом після ракетного удару.

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