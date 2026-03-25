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Новини Удари по енергетиці в РФ
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Блекаут у Бєлгороді після чергового удару: є перебої зі світлом, водою та теплом

бєлгород під ударом ЗСУ

Вночі 25 березня Бєлгород і Бєлгородський округ зазнали ракетного удару.

Про це повідомив у телеграм-каналі губернатор російського регіону В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

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Він запевняє, що постраждалих немає.

"Завдано серйозних пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури. У результаті зафіксовано перебої з електропостачанням, водопостачанням і теплом. Точні масштаби руйнувань зможемо оцінити у світлий час доби", - точнив Гладков.

Дивіться також: У Бєлгороді прогриміли вибухи: місто залишилося без світла, тепла та води. ВIДЕО

Більше інформації наразі не відомо.

Що передувало?

  • Раніше росіяни заявляли про "напад" безпілотника під час візиту губернатора Бєлгорода до села Смородино.
  • Також повідомлялося про новий блекаут у Бєлгороді: почалися перебої зі світлом, водою та теплом після ракетного удару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді заявили про "серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури": ймовірно, атаковано ТЕЦ та електропідстанцію. ВІДЕО+ФОТО

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енергетика (3887) Бєлгород (564) Удари по РФ (1073)
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Топ коментарі
+4
"Абмен любезнастями" - у Бєлгороді перебої з водою, теплом, електрикою - і у нас світла немає, аварійно. (Кудись попали). Але наші хлоці-енергетики, давно вже навчилися працювать в "авральному режимі", і швидко відновлюють зруйноване. Та й генерація "рознесена", свою справу робить - ще кілька років тому зробили перепідключення теплопідстанцій, на окремі лінії електроживлення, що не зв"язані з загальною системою. А зараз ще й "дизелі" встановили, коло них. Є у мережі електроживлення, чи немає - а вода і тепло подається... "Рукожопим" до нас ще далеко... На всі пункти теплоподачі у кацапів "шахєдів" не вистачить... Та й не дуже вони точні. Вчора (сусід казав - бачив сам) - поле, на окраїні міста, "проорав"...
А нашим ракетам є куди попадать...
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25.03.2026 07:42 Відповісти
+2
Так має бути років п'ять-десять.
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25.03.2026 07:30 Відповісти
+2
Якийсь ідіотізм - замість того щоб наносити удари по військовій промисловості - он скіки щахедів рашисти випустили за два дні - вони радіють блекаутам - як це зупинить наступ рашистів. Ще нищення нпз - скіки попадали - це якось зупинило їх наступ - ні, ні перше ні друге.
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25.03.2026 07:46 Відповісти

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