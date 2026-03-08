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Новий блекаут у Бєлгороді: почалися перебої зі світлом, водою та теплом після ракетного удару
Уночі 8 березня Бєлгород і Бєлгородський округ РФ зазнали масованого ракетного обстрілу.
Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
Що каже місцева влада?
За даними російської сторони, було завдано серйозних пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури, унаслідок чого зафіксовано перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.
Стверджується, що постраждалих немає.
Більше інформації на цю мить невідомо.
Що передувало?
- Як повідомлялося, пізно увечері четверга, 26 лютого, російський Бєлгород також був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.
- До слова, обстріли у Бєлгороді відбуваються не вперше. Раніше повідомлялося, що через руйнування енергетичної інфраструктури частина будинків російського міста не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.
Топ коментарі
+9 Роман с камнем
показати весь коментар08.03.2026 07:56 Відповісти Посилання
+9 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар08.03.2026 08:08 Відповісти Посилання
+5 Егор Кузнецов
показати весь коментар08.03.2026 08:50 Відповісти Посилання
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якось летіло по мацкві та далі,але виходить що на 5 рік так і нічим бити масово,і всі оті анонси лише око замилювання та мізкозасирання поки дерибаниться все на залишках країни.....
Тобто це або расєя, або Іран