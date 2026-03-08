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Новини Удари по енергетиці в РФ
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Новий блекаут у Бєлгороді: почалися перебої зі світлом, водою та теплом після ракетного удару

Атака дронів на Бєлгород

Уночі 8 березня Бєлгород і Бєлгородський округ РФ зазнали масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже місцева влада?

За даними російської сторони, було завдано серйозних пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури, унаслідок чого зафіксовано перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

Стверджується, що постраждалих немає.

Більше інформації на цю мить невідомо.

Також читайте: Оператори дронів ганяють військових армії РФ вулицями російського Грайворона на Бєлгородщині. ВIДЕО

Що передувало?

  • Як повідомлялося, пізно увечері четверга, 26 лютого, російський Бєлгород також був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.
  • До слова, обстріли у Бєлгороді відбуваються не вперше. Раніше повідомлялося, що через руйнування енергетичної інфраструктури частина будинків російського міста не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Також читайте: У Бєлгороді заявили про "серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури": ймовірно, атаковано ТЕЦ та електропідстанцію. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

обстріл (34473) енергетика (3850) Бєлгород (558)
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Топ коментарі
+9
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08.03.2026 07:56 Відповісти
+9
А чо не танцуем, Белгород ? Лапти стали жать ?
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08.03.2026 08:08 Відповісти
+5
зі сторони це виглядає якось так ,,по вам летить по всім,вам важко,ось вам страждаючий белгород в якості жертви,,

якось летіло по мацкві та далі,але виходить що на 5 рік так і нічим бити масово,і всі оті анонси лише око замилювання та мізкозасирання поки дерибаниться все на залишках країни.....
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08.03.2026 08:50 Відповісти
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Вооопше пох ...Звоніть *****.
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08.03.2026 07:56 Відповісти
https://x.com/i/status/2022002976404156523
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08.03.2026 08:06 Відповісти
А чо не танцуем, Белгород ? Лапти стали жать ?
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08.03.2026 08:08 Відповісти
Куди можуть дотягнутись й завдати максимальної шкоди - туди й херачать. Якщо розпорошити наявні ресурси по різних місцях - не буде ефекту. Я так думаю.
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08.03.2026 08:35 Відповісти
Та це зрозуміло але ж навідстаньбільше 1500 км дотягується. А два, три масованих удару поспіль, всіма наявними та накопиченимисредствами і засобами по мАцькве мали б гарний психологічний ефєкт.
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08.03.2026 08:44 Відповісти
Москва - найбільш захищене в рф місто. Бити туди не має змісту, бо ніфіга не долетить. В кращому випадку розіб'є вікна у якомусь офісі на МКАДі. Піде купа ресурсів, а ефекту нуль. Це ж очевидно.
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08.03.2026 10:18 Відповісти
You don't know what you can until you try.

Приклад:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B0%D1%81_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82
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08.03.2026 11:21 Відповісти
зі сторони це виглядає якось так ,,по вам летить по всім,вам важко,ось вам страждаючий белгород в якості жертви,,

якось летіло по мацкві та далі,але виходить що на 5 рік так і нічим бити масово,і всі оті анонси лише око замилювання та мізкозасирання поки дерибаниться все на залишках країни.....
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08.03.2026 08:50 Відповісти
дався той бєлгород... коли маацква палати буде, а не шибки вибивать
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08.03.2026 09:05 Відповісти
Мабудь пора починати називати це місто українською мовою-Білгород?
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08.03.2026 10:07 Відповісти
Був колись Білгород, та скацпапився.
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08.03.2026 11:22 Відповісти
У України ж немає ракет 🤔
Тобто це або расєя, або Іран
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08.03.2026 11:28 Відповісти
 
 