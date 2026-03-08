Новий блекаут у Бєлгороді: почалися перебої зі світлом, водою та теплом після ракетного удару

Уночі 8 березня Бєлгород і Бєлгородський округ РФ зазнали масованого ракетного обстрілу.

Про це повідомив губернатор В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

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Що каже місцева влада?

За даними російської сторони, було завдано серйозних пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури, унаслідок чого зафіксовано перебої з електропостачанням, водою та теплопостачанням.

Стверджується, що постраждалих немає.

Більше інформації на цю мить невідомо.

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Що передувало?

Як повідомлялося, пізно увечері четверга, 26 лютого, російський Бєлгород також був атакований невідомими ракетами. Унаслідок прильотів місто і частина області залишилися без світла, тепла і води.

До слова, обстріли у Бєлгороді відбуваються не вперше. Раніше повідомлялося, що через руйнування енергетичної інфраструктури частина будинків російського міста не зможе отримувати гарячу воду до кінця опалювального сезону.

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