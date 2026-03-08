Новый блэкаут в Белгороде: начались перебои со светом, водой и теплом после ракетного удара
Ночью 8 марта Белгород и Белгородский округ РФ подверглись массированному ракетному обстрелу.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорят местные власти?
По данным российской стороны, были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и теплоснабжением.
Утверждается, что пострадавших нет
Больше информации на данный момент не известно.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, поздно вечером в четверг, 26 февраля, российский Белгород также был атакован неизвестными ракетами. В результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.
- К слову, обстрелы в Белгороде происходят не впервые. Ранее сообщалось, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть домов российского города не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.
якось летіло по мацкві та далі,але виходить що на 5 рік так і нічим бити масово,і всі оті анонси лише око замилювання та мізкозасирання поки дерибаниться все на залишках країни.....