РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7683 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике в РФ
2 340 10

Новый блэкаут в Белгороде: начались перебои со светом, водой и теплом после ракетного удара

Атака дронов на Белгород

Ночью 8 марта Белгород и Белгородский округ РФ подверглись массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят местные власти?

По данным российской стороны, были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и теплоснабжением.

Утверждается, что пострадавших нет

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Операторы дронов гоняют военных армии РФ по улицам российского Грайворона в Белгородской области. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, поздно вечером в четверг, 26 февраля, российский Белгород также был атакован неизвестными ракетами. В результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.
  • К слову, обстрелы в Белгороде происходят не впервые. Ранее сообщалось, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть домов российского города не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.

Читайте также: В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

обстрел (15217) энергетика (1327) Белгород (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Вооопше пох ...Звоніть *****.
показать весь комментарий
08.03.2026 07:56 Ответить
+6
А чо не танцуем, Белгород ? Лапти стали жать ?
показать весь комментарий
08.03.2026 08:08 Ответить
+3
зі сторони це виглядає якось так ,,по вам летить по всім,вам важко,ось вам страждаючий белгород в якості жертви,,

якось летіло по мацкві та далі,але виходить що на 5 рік так і нічим бити масово,і всі оті анонси лише око замилювання та мізкозасирання поки дерибаниться все на залишках країни.....
показать весь комментарий
08.03.2026 08:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вооопше пох ...Звоніть *****.
показать весь комментарий
08.03.2026 07:56 Ответить
https://x.com/i/status/2022002976404156523
показать весь комментарий
08.03.2026 08:06 Ответить
А чо не танцуем, Белгород ? Лапти стали жать ?
показать весь комментарий
08.03.2026 08:08 Ответить
Куди можуть дотягнутись й завдати максимальної шкоди - туди й херачать. Якщо розпорошити наявні ресурси по різних місцях - не буде ефекту. Я так думаю.
показать весь комментарий
08.03.2026 08:35 Ответить
Та це зрозуміло але ж навідстаньбільше 1500 км дотягується. А два, три масованих удару поспіль, всіма наявними та накопиченимисредствами і засобами по мАцькве мали б гарний психологічний ефєкт.
показать весь комментарий
08.03.2026 08:44 Ответить
зі сторони це виглядає якось так ,,по вам летить по всім,вам важко,ось вам страждаючий белгород в якості жертви,,

якось летіло по мацкві та далі,але виходить що на 5 рік так і нічим бити масово,і всі оті анонси лише око замилювання та мізкозасирання поки дерибаниться все на залишках країни.....
показать весь комментарий
08.03.2026 08:50 Ответить
У Білгород долітають ракети Хаймарс. Тому це схоже на війну Бєлгорода і України.
показать весь комментарий
08.03.2026 08:57 Ответить
дався той бєлгород... коли маацква палати буде, а не шибки вибивать
показать весь комментарий
08.03.2026 09:05 Ответить
 
 