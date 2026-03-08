Новый блэкаут в Белгороде: начались перебои со светом, водой и теплом после ракетного удара

Ночью 8 марта Белгород и Белгородский округ РФ подверглись массированному ракетному обстрелу.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что говорят местные власти?

По данным российской стороны, были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры, в результате чего зафиксированы перебои с электроснабжением, водой и теплоснабжением.

Утверждается, что пострадавших нет

Больше информации на данный момент не известно.

Читайте также: Операторы дронов гоняют военных армии РФ по улицам российского Грайворона в Белгородской области. ВИДЕО

Что предшествовало?

Как сообщалось, поздно вечером в четверг, 26 февраля, российский Белгород также был атакован неизвестными ракетами. В результате прилетов город и часть области остались без света, тепла и воды.

К слову, обстрелы в Белгороде происходят не впервые. Ранее сообщалось, что из-за разрушения энергетической инфраструктуры часть домов российского города не сможет получать горячую воду до конца отопительного сезона.

Читайте также: В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО