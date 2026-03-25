Удары по энергетике в РФ
Блэкаут в Белгороде после очередного удара: перебои со светом, водой и теплом

Белгород под ударом ВСУ

Ночью 25 марта Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он уверяет, что пострадавших нет.

"Нанесен серьезный ущерб объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Точные масштабы разрушений сможем оценить в светлое время суток", - уточнил Гладков.

Смотрите также: В Белгороде прогремели взрывы: город остался без света, тепла и воды. ВИДЕО

Более подробной информации пока нет.

Что предшествовало?

  • Ранее россияне заявляли о "нападении" беспилотника во время визита губернатора Белгорода в село Смородино.
  • Также сообщалось о новом блэкауте в Белгороде: начались перебои со светом, водой и теплом после ракетного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО

Так має бути років п'ять-десять.
25.03.2026 07:30 Ответить
Нахера витрачати дороговартісні дрони, щоб орки без світла сиділи???!!! Це не наближає кінець війни. Чи немає більше військових цілей???!!!
25.03.2026 08:36 Ответить
Щоб це зрозуміти треба бути homo sapiens, а не просто homo,😃
25.03.2026 08:42 Ответить
"Абмен любезнастями" - у Бєлгороді перебої з водою, теплом, електрикою - і у нас світла немає, аварійно. (Кудись попали). Але наші хлоці-енергетики, давно вже навчилися працювать в "авральному режимі", і швидко відновлюють зруйноване. Та й генерація "рознесена", свою справу робить - ще кілька років тому зробили перепідключення теплопідстанцій, на окремі лінії електроживлення, що не зв"язані з загальною системою. А зараз ще й "дизелі" встановили, коло них. Є у мережі електроживлення, чи немає - а вода і тепло подається... "Рукожопим" до нас ще далеко... На всі пункти теплоподачі у кацапів "шахєдів" не вистачить... Та й не дуже вони точні. Вчора (сусід казав - бачив сам) - поле, на окраїні міста, "проорав"...
А нашим ракетам є куди попадать...
25.03.2026 07:42 Ответить
Якийсь ідіотізм - замість того щоб наносити удари по військовій промисловості - он скіки щахедів рашисти випустили за два дні - вони радіють блекаутам - як це зупинить наступ рашистів. Ще нищення нпз - скіки попадали - це якось зупинило їх наступ - ні, ні перше ні друге.
25.03.2026 07:46 Ответить
Якщо знайдеш військову промисловість у белгороді, пиши, а б'ють туди, куди ракети долітають.
25.03.2026 08:44 Ответить
***, врагам Кубани, прокоментировал данную новость так называемый Д.Трамп
Или кого там почетным кизяком оформили в США
25.03.2026 08:49 Ответить
 
 