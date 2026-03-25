Блэкаут в Белгороде после очередного удара: перебои со светом, водой и теплом

Ночью 25 марта Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному удару.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков, сообщает Цензор.НЕТ.

Он уверяет, что пострадавших нет.

"Нанесен серьезный ущерб объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом. Точные масштабы разрушений сможем оценить в светлое время суток", - уточнил Гладков.

Смотрите также: В Белгороде прогремели взрывы: город остался без света, тепла и воды. ВИДЕО

Более подробной информации пока нет.

Что предшествовало?

Ранее россияне заявляли о "нападении" беспилотника во время визита губернатора Белгорода в село Смородино.

Также сообщалось о новом блэкауте в Белгороде: начались перебои со светом, водой и теплом после ракетного удара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белгороде заявили о "серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры": вероятно, атакованы ТЭЦ и электроподстанция. ВИДЕО+ФОТО