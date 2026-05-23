Российский дрон нанес удар по центру Чугуева - возник пожар
Российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области с помощью беспилотника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.
Что произошло
По словам Минаевой, удар дрона зафиксировали днем 23 мая.
После попадания в центральной части города возник пожар.
Каковы последствия атаки
В результате обстрела повреждены автомобиль и складское помещение.
На месте работают спасатели.
По предварительной информации, жертв в результате атаки нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий23.05.2026 16:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль