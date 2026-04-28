Войска РФ ударили по Чугуеву: погиб человек, раненый мужчина в тяжелом состоянии (обновлено). ФОТО

Утром 28 апреля 2026 года враг атаковал Чугуев в Харьковской области с помощью беспилотника.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть жертвы

Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один - пострадал.

Как отмечается, экстренные службы работают на месте попадания.

"Выясняем все обстоятельства", - уточнил глава области.

Более подробной информации на данный момент нет.

Обновленная информация

Как раньше сообщил Синегубов, в результате вражеских обстрелов Чугуева пострадал 74-летний мужчина.

У него – взрывные ранения, состояние тяжелое. В настоящее время ранен в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.

Из-за удара российского БПЛА поврежден легковой автомобиль. На месте ведется работа всех профильных служб.

Обстрелы Харьковщины за сутки

По данным ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись три населенных пункта Харьковской области.

В результате обстрелов пострадавших нет.

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

4 КАБ;

1 БПЛА типа "Молния";

1 FPV-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Богодуховском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Одноробовка).

