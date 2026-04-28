Війська РФ ударили по Чугуєву: загинула людина, поранений чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

Зранку 28 квітня 2026 року ворог атакував Чугуїв Харківської області безпілотником.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є жертви

Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна - постраждала.

Як зазначається, екстрені служби працюють на місці влучання.

"З'ясовуємо всі обставини", - уточнив очільник області.

Більше інформації на цю мить невідомо.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва постраждав 74-річний чоловік.

У нього - вибухові поранення, стан важкий. Наразі поранений у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу.

Через удар російського БпЛА пошкоджено легковий автомобіль. На місці триває робота всіх профільних служб.

Обстріли Харківщини за добу

За даними ОВА, минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 КАБ;

1 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка).

