Російський дрон вдарив по центру Чугуєва - виникла пожежа
Російські війська атакували Чугуїв на Харківщині безпілотником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.
Що сталося
За словами Мінаєвої, удар дрона зафіксували вдень 23 травня.
Після влучання у центральній частині міста виникла пожежа.
Які наслідки атаки
Унаслідок обстрілу пошкоджені автомобіль та складське приміщення.
На місці працюють рятувальники.
За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки немає.
