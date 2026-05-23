УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8132 відвідувача онлайн
Новини Атака дронів на Харківщину
410 1

Російський дрон вдарив по центру Чугуєва - виникла пожежа

У Харківській області після атаки БПЛА пошкоджені склад і автомобіль

Російські війська атакували Чугуїв на Харківщині безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося

За словами Мінаєвої, удар дрона зафіксували вдень 23 травня.

Після влучання у центральній частині міста виникла пожежа.

Які наслідки атаки

Унаслідок обстрілу пошкоджені автомобіль та складське приміщення.

На місці працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по Чугуєву: загинула людина, поранений чоловік у важкому стані (оновлено). ФОТО

пожежа (4463) атака (1526) Чугуїв (62)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
23.05.2026 16:10 Відповісти
 
 