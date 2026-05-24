Вражеские обстрелы Херсонщины: два человека погибли, еще 17 получили ранения
В течение воскресенья, 24 мая, российские захватчики обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и с помощью дронов. Два человека погибли, еще 17 получили ранения.
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибшие и раненые
По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии два человека погибли, 17 – получили ранения.
В частности, вследствие артиллерийского обстрела в Херсоне смертельные ранения получили мужчины 69 и 55 лет.
Также в течение дня в Херсоне от вражеских дронов и артиллерии пострадали 15 гражданских лиц, в Белозерке – двое.
Повреждения
Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, магазин, автотранспорт.
Начато досудебное расследование по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
