Вражеские обстрелы Херсонщины: два человека погибли, еще 17 получили ранения

В течение воскресенья, 24 мая, российские захватчики обстреливали населенные пункты Херсонской области из артиллерии, минометов и с помощью дронов. Два человека погибли, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Есть погибшие и раненые

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии два человека погибли, 17 – получили ранения.

В частности, вследствие артиллерийского обстрела в Херсоне смертельные ранения получили мужчины 69 и 55 лет.

Также в течение дня в Херсоне от вражеских дронов и артиллерии пострадали 15 гражданских лиц, в Белозерке – двое.

Повреждения

Кроме того, повреждены частные и многоквартирные дома, магазин, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

