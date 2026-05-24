Ворожі обстріли Херсонщини: дві людини загинули, ще 17 – зазнали поранень
Впродовж неділі, 24 травня, російські загарбники били по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та дронами. Загинули дві людини, ще 17 - зазнали поранень.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблі та поранені
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули,17 – дістали поранення.
Так, через артилерійський обстріл у Херсоні травми, несумісні з життям, дістали чоловіки 69-ти та 55-ти років.
Також протягом дня у Херсоні від ворожих дронів та артилерії постраждало 15 цивільних, у Білозерці – двоє.
Пошкодження
Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин, автотранспорт.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль