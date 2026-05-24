Новини Обстріли Херсонщини
Ворожі обстріли Херсонщини: дві людини загинули, ще 17 – зазнали поранень

Впродовж неділі, 24 травня, російські загарбники били по населених пунктах Херсонщини артилерією, мінометами та дронами. Загинули дві людини, ще 17 - зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Є загиблі та поранені

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули,17 – дістали поранення.

Так, через артилерійський обстріл у Херсоні травми, несумісні з життям, дістали чоловіки 69-ти та 55-ти років.

Також протягом дня у Херсоні від ворожих дронів та артилерії постраждало 15 цивільних, у Білозерці – двоє.

Пошкодження 

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин, автотранспорт.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення росіянами воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

