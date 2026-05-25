На Киевщине подростки танцевали на Аллее Славы под российскую музыку, - полиция

Алея Слави
Правоохранители проверяют видео, на котором две 13-летние девочки слушали песню российского исполнителя и танцевали на Аллее Славы в городе Обухов Киевской области.

Проверка видео и установление обстоятельств

В полиции Киевской области отметили, что видео обнаружили во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram-каналов.

Правоохранители установили, что вероятными участницами происшествия могут быть две 13-летние девушки. Сама запись, по предварительным данным, была сделана еще в 2024 году, после чего ее удалили.

В настоящее время продолжается проверка и установление всех обстоятельств инцидента. По завершении проверки будет принято соответствующее решение.

"Полицейские зарегистрировали информацию в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", - отметили в полиции.

Читайте также: Девочка-подросток танцевала под русскую музыку у мемориала павшим Героям в Ривном: объяснила тем, что "стало скучно"

Контекст законодательства

  • В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете российской музыки в украинских СМИ и общественном пространстве.
  • Также предполагалось создание списка исполнителей, осудивших агрессию РФ против Украины.
  • В 2025 году языковой омбудсмен Елена Ивановская заявляла о необходимости блокировки российской музыки в Apple Music, Spotify и YouTube Music для защиты культурного пространства Украины.

Смотрите также: Три киевлянки пели "Я люблю тебя, Москва" и хвастались контентом в соцсетях, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Топ комментарии
+21
Перевірте їх батьків. 100% рузкєізичне ватяне бидло або виборці зеленого ішаках - коротше "Сашки" та подібний біошлак.
25.05.2026 01:05 Ответить
+8
а правоохронці за династію не хочуть розкрутити діло?
25.05.2026 01:12 Ответить
+6
це якось заперечує те що я написав? чи тобі аби перднути за 3 копійки від Подоляка?
25.05.2026 03:02 Ответить
"Народний депутат України Олексій Гончаренко звернувся до правоохоронних органів, звинувативши блогерку в тому, що вона розпалює ворожнечу за мовною ознакою та закликає до насильства щодо російськомовних дітей. Він регулярно підкреслює, що серед захисників України багато російськомовних громадян, і виступає проти мовної дискримінації чи примусової асиміляції, вважаючи це шкідливим для держави."

https://antikor.info/articles/840367-nardep_goncharenko_otreagiroval_na_massirovannyj_obstrel_kieva_i_prizval_k_zaversheniju_vojny Нардеп Гончаренко відреагував на масований обстріл Києва й закликав до завершення війни: "Війну пора закінчувати. Потрібен мир, а не ракети".
25.05.2026 01:52 Ответить
25.05.2026 03:02 Ответить
Безумовно заперечує. І своєю відповіддю ти мої слова підтвердив.
25.05.2026 03:05 Ответить
Бо проросійський депутат Гончаренко, який підтримує "русскоязичне ватяне бидло", не є "виборцем зеленого ішака". Навпаки, він є депутатом від Порошенка і противником Зеленського.
25.05.2026 03:10 Ответить
25.05.2026 01:12 Ответить
хіба одна кримінальна справа заважає іншій ?

оті малолєтки та їх батьки й є соціальний пісок "какая разніца" з кладовища (=Алеї Слави) для будівництва ЗЄльоной династії фараона

.
25.05.2026 07:02 Ответить
так оні же дєті малєнькіє в трусіках=бамбасо-лугандонівська наволоч
25.05.2026 01:20 Ответить
а поліція два роки шо накручує ?
25.05.2026 01:42 Ответить
Новина за 23 травня, коли виявили відео, зняте в 2024.
25.05.2026 03:01 Ответить
Оперативно поліція працює - всього два роки знадобилося щоб роздуплитися.
25.05.2026 01:46 Ответить
Покоління майдану підростає.
25.05.2026 02:04 Ответить
У нас президент такое всю жизнь делал. Даже после 14го года и ничего. Выбрали.
25.05.2026 02:29 Ответить
Це в якій країні на Алеї слави майбутній президент танцював під російську музику?
25.05.2026 05:08 Ответить
Гірше, він в Горлівці перед терористами гигикав підтримував і хвалив їх .
25.05.2026 07:02 Ответить
це в тій, де стався геноцид і преЗЄдентом став кандидат "сеньор голодомор"

.
25.05.2026 07:06 Ответить
прочитав діалоги про мову і язик.... Важко щелепи розробляим українською?? І мізки одночасно розробляти?? Так можно і друззззей патєрять...... Якщо з Кремля пдр весь час пис...ли що ми один народ то з язика на мову перейти діло пльове..не китайська ж??А самим не кортить відомстити окупантам і розмовляти українською і потім спостерігати як вата смердить тліє. коли на рашистську чує - Не зрозуміла якась мова у вас... Українсьою будь-ласка....Або зовсім не реагувати на звернення рашистською.. Ці виродки з кц..пстану в 14 році а потім в 22 році прийшли гвалтувати і катувати за мову, глумитися з нашої крові, принижувати..ТО скільки можно бути слабкими ...І весь час кивати що той такий а той такий.. я....чим гірший?? Язик же убівваєт..??
25.05.2026 04:45 Ответить
25.05.2026 05:17 Ответить
Пустопорожнє діло... Даний факт - звичайне адмінпорушення. Дія "закінчена в часі", ще в 2024 році. Максимальний строк розгляду таких справ, у суді, по КУпАП, (наскільки я пам'ятаю) - півроку.
ТОбто, суд відмовить у розгляді, "за сплиттям строку давності". Якщо щось і буде - це можливі проблеми з навчанням , при поданні документів у деякі учбові заклади, чи влаштуванням на роботу, до відповідних структур... Але це буде, здебільшого, неофіційно...
25.05.2026 05:14 Ответить
Звичайно, що пустопорожнє діло, але з такої швалі виростає прокацапське бидло. Як приклад - невеличке містечко на Заході України, розмова на "скамейке" двох "беженок" - "от выехали б по своих Европах местные и нам было б где жить"... А там недалеко і "русскоязичних прийдуть защищать", человечки, которие зельоние...Так що оцю шваль потрібне щемити де тільки можна і як тільки можна.
25.05.2026 06:14 Ответить
Я дав консультацію чисто з юридичної точки зору...
А щодо "бєженок" - то я не дивуюся. Таке є де-завгодно, де з'являється кацапня... В Естонії, Латвії, Литві, Фінляндії, це "бидло" мріє, щоб "местные выехали, и жить стало свабодней"... Вони, з-за своєї "вузьколобості", не розуміють, що саме "местные" створюють ту атмосферу, що дає їм можливість жить комфортно... Хороший приклад - колишня Східна Прусія ("Калининградская область"), та південний Сахалін. Вигнали "местных" (німців і японців), після ІІ Світової війни. І ці регіони перетворилися в "Мухосранськи"... Про Калінінград розказував мій батько - він там служив у кінці 50-х, і застав початок "превращения". А про Сахалін (а саме, про "Тойохару" - "Южно-Сахалинск", розказувала медсестра, з госпіталю. Її батько служив, після війни, там. І жив там, з сім'єю. А потім вона їздила туди, на зустріч випускників школи - перед розвалом Союзу...
25.05.2026 06:46 Ответить
У батьків конфіскувати все майно на користь армії, і все ватне кодло голими-босими на болота!
25.05.2026 05:19 Ответить
Справа Віку! Подвиг розвідників! Про справу мера Обухові,який торгував землею на право та наліво - ні гу- гу!! Взагалі! В тут - показник ах....ой "праці"!! Відосики переглядають....За 24 рік! У 26 воювати не йдуть....дуже "зайняті"...
25.05.2026 06:52 Ответить
одна справа не заважає іншій.

.
25.05.2026 07:10 Ответить
Це наслідки виховання в сім'ї і в школі. Вчителі, яким обіцяли по 4 штуки баксів зарплати так і не вийшли зі своїх коротких штанішок. То що вони можуть навчити діточок?
25.05.2026 07:37 Ответить
Винні вчителі? Це жарт?)
25.05.2026 08:19 Ответить
Людина написала, ...в сім'ї і в школі.... .
Я б ще додав, навколишнє середовище де дитина проводить вільний час.
Майже , як в класика "Три джерела та три складові частини марксизму".
А що не так?
25.05.2026 08:34 Ответить
Якщо вже й прилітають арєшнікі то хай😁😁 вже по таких тупих пьоздах,як ці двоє
25.05.2026 07:41 Ответить
нє, такі навіть після арєшніка по балбєшніку НЕ порозумнішають.

.
25.05.2026 08:06 Ответить
Різні дослідження показують що на підлітків найбільше впливають їх ровесники. Дорослих вони вважають ходячим гівном. Не треба тут нести пургу про поганих батьків, вчителів або неправильну агітацію.
25.05.2026 08:29 Ответить
 
 