На Киевщине подростки танцевали на Аллее Славы под российскую музыку, - полиция
Правоохранители проверяют видео, на котором две 13-летние девочки слушали песню российского исполнителя и танцевали на Аллее Славы в городе Обухов Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.
Проверка видео и установление обстоятельств
В полиции Киевской области отметили, что видео обнаружили во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram-каналов.
Правоохранители установили, что вероятными участницами происшествия могут быть две 13-летние девушки. Сама запись, по предварительным данным, была сделана еще в 2024 году, после чего ее удалили.
В настоящее время продолжается проверка и установление всех обстоятельств инцидента. По завершении проверки будет принято соответствующее решение.
"Полицейские зарегистрировали информацию в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", - отметили в полиции.
Контекст законодательства
- В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете российской музыки в украинских СМИ и общественном пространстве.
- Также предполагалось создание списка исполнителей, осудивших агрессию РФ против Украины.
- В 2025 году языковой омбудсмен Елена Ивановская заявляла о необходимости блокировки российской музыки в Apple Music, Spotify и YouTube Music для защиты культурного пространства Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://antikor.info/articles/840367-nardep_goncharenko_otreagiroval_na_massirovannyj_obstrel_kieva_i_prizval_k_zaversheniju_vojny Нардеп Гончаренко відреагував на масований обстріл Києва й закликав до завершення війни: "Війну пора закінчувати. Потрібен мир, а не ракети".
оті малолєтки та їх батьки й є соціальний пісок "какая разніца" з кладовища (=Алеї Слави) для будівництва ЗЄльоной династії фараона
.
.
ТОбто, суд відмовить у розгляді, "за сплиттям строку давності". Якщо щось і буде - це можливі проблеми з навчанням , при поданні документів у деякі учбові заклади, чи влаштуванням на роботу, до відповідних структур... Але це буде, здебільшого, неофіційно...
А щодо "бєженок" - то я не дивуюся. Таке є де-завгодно, де з'являється кацапня... В Естонії, Латвії, Литві, Фінляндії, це "бидло" мріє, щоб "местные выехали, и жить стало свабодней"... Вони, з-за своєї "вузьколобості", не розуміють, що саме "местные" створюють ту атмосферу, що дає їм можливість жить комфортно... Хороший приклад - колишня Східна Прусія ("Калининградская область"), та південний Сахалін. Вигнали "местных" (німців і японців), після ІІ Світової війни. І ці регіони перетворилися в "Мухосранськи"... Про Калінінград розказував мій батько - він там служив у кінці 50-х, і застав початок "превращения". А про Сахалін (а саме, про "Тойохару" - "Южно-Сахалинск", розказувала медсестра, з госпіталю. Її батько служив, після війни, там. І жив там, з сім'єю. А потім вона їздила туди, на зустріч випускників школи - перед розвалом Союзу...
.
Я б ще додав, навколишнє середовище де дитина проводить вільний час.
Майже , як в класика "Три джерела та три складові частини марксизму".
А що не так?
.