На Киевщине подростки танцевали на Аллее Славы под российскую музыку, - полиция

Фото: EPA (ілюстративне)

Правоохранители проверяют видео, на котором две 13-летние девочки слушали песню российского исполнителя и танцевали на Аллее Славы в городе Обухов Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Проверка видео и установление обстоятельств

В полиции Киевской области отметили, что видео обнаружили во время мониторинга социальных сетей в одном из Telegram-каналов.

Правоохранители установили, что вероятными участницами происшествия могут быть две 13-летние девушки. Сама запись, по предварительным данным, была сделана еще в 2024 году, после чего ее удалили.

В настоящее время продолжается проверка и установление всех обстоятельств инцидента. По завершении проверки будет принято соответствующее решение.

"Полицейские зарегистрировали информацию в едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях", - отметили в полиции.

Контекст законодательства

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете российской музыки в украинских СМИ и общественном пространстве.

Также предполагалось создание списка исполнителей, осудивших агрессию РФ против Украины.

В 2025 году языковой омбудсмен Елена Ивановская заявляла о необходимости блокировки российской музыки в Apple Music, Spotify и YouTube Music для защиты культурного пространства Украины.

