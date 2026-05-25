ПВО Украины сбила 246 вражеских дронов из 262, - Воздушные силы

В ночь на 25 мая российские войска атаковали Украину 262 дронами. Силы ПВО сбили или подавили 246 БПЛА различных типов; атака велась с нескольких направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Враг применил БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Зафиксированы пуски с направлений:

Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;

Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 246 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Истребители F-16 неплохо отработали во время отражения российской атаки, - Игнат