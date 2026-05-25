РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16431 посетитель онлайн
Новости Результат работы ПВО
419 3

ПВО Украины сбила 246 вражеских дронов из 262, - Воздушные силы

ппо

В ночь на 25 мая российские войска атаковали Украину 262 дронами. Силы ПВО сбили или подавили 246 БПЛА различных типов; атака велась с нескольких направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Враг применил БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Зафиксированы пуски с направлений:

  • Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Работа ПВО 25 мая

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 246 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Истребители F-16 неплохо отработали во время отражения российской атаки, - Игнат

Автор: 

беспилотник (5231) ПВО (3692) Воздушные силы (3094)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДЕ НАША БАЛІСТИКА????

А ось де - ВОВАЧКА відразу як прийшов то

1 Знищив балістику
2 знищив ППО наскільки міг
3 закрив фінансування армії
4 розмінував Чонгар
5 розібрав 3 лінії оборони Маріуполя.

ККУ дає 15 років за вбивство, скільки має дістати Вова за вбивство 500 000 людей?
показать весь комментарий
25.05.2026 08:42 Ответить
Та він свідчив в одному інтерв'ю, що він знав, що буде війна , але щоб не було паніки, не проінформував населення.
Здається є така стаття в ук України " дії посадової особи що призвели до загибелі людей"
показать весь комментарий
25.05.2026 10:18 Ответить
треба їбашити єлабугу..
показать весь комментарий
25.05.2026 09:11 Ответить
 
 