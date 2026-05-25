ПВО Украины сбила 246 вражеских дронов из 262, - Воздушные силы
В ночь на 25 мая российские войска атаковали Украину 262 дронами. Силы ПВО сбили или подавили 246 БПЛА различных типов; атака велась с нескольких направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Враг применил БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Зафиксированы пуски с направлений:
- Орел, Курск, Шаталово, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Работа ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 246 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 7 локациях.
А ось де - ВОВАЧКА відразу як прийшов то
1 Знищив балістику
2 знищив ППО наскільки міг
3 закрив фінансування армії
4 розмінував Чонгар
5 розібрав 3 лінії оборони Маріуполя.
ККУ дає 15 років за вбивство, скільки має дістати Вова за вбивство 500 000 людей?
Здається є така стаття в ук України " дії посадової особи що призвели до загибелі людей"