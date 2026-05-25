ППО України збила 246 ворожих дронів з 262, - Повітряні сили
У ніч на 25 травня російські війська атакували Україну 262 дронами. Сили ППО збили або подавили 246 БпЛА різних типів, атака тривала з кількох напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.
Ворог застосував БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" Зафіксовані пуски з напрямків:
- Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Робота ППО
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.
А ось де - ВОВАЧКА відразу як прийшов то
1 Знищив балістику
2 знищив ППО наскільки міг
3 закрив фінансування армії
4 розмінував Чонгар
5 розібрав 3 лінії оборони Маріуполя.
ККУ дає 15 років за вбивство, скільки має дістати Вова за вбивство 500 000 людей?