ППО України збила 246 ворожих дронів з 262, - Повітряні сили

У ніч на 25 травня російські війська атакували Україну 262 дронами. Сили ППО збили або подавили 246 БпЛА різних типів, атака тривала з кількох напрямків.

Повітряні сили ЗСУ.

Ворог застосував БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" Зафіксовані пуски з напрямків:

Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Робота ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

