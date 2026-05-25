ППО України збила 246 ворожих дронів з 262, - Повітряні сили

У ніч на 25 травня російські війська атакували Україну 262 дронами. Сили ППО збили або подавили 246 БпЛА різних типів, атака тривала з кількох напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ.

Ворог застосував  БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дрони-імітатори типу "Пародія" Зафіксовані пуски з напрямків:

  • Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Робота ППО 25 травня

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Винищувачі F-16 непогано відпрацювали під час відбиття російської атаки, - Ігнат

ДЕ НАША БАЛІСТИКА????

А ось де - ВОВАЧКА відразу як прийшов то

1 Знищив балістику
2 знищив ППО наскільки міг
3 закрив фінансування армії
4 розмінував Чонгар
5 розібрав 3 лінії оборони Маріуполя.

ККУ дає 15 років за вбивство, скільки має дістати Вова за вбивство 500 000 людей?
25.05.2026 08:42 Відповісти
треба їбашити єлабугу..
25.05.2026 09:11 Відповісти
 
 