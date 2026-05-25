Новости РФ модернизирует БПЛА
До 500 км/ч и с китайскими двигателями: в ГУР рассказали о конструкции реактивного БПЛА "Герань-4"

Российские оккупанты начали использовать реактивный БПЛА "Герань-4" в качестве контрмеры против эффективности украинских БПЛА-перехватчиков.

Подробности

Первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта "Приморск" (Орловская обл.) и территории бывшего Донецкого аэропорта.

Уже в мае 2026 года враг приступил к боевому применению для нанесения ударов по территории Украины.

Конструкция БПЛА

"Для изготовления предыдущих версий реактивных БПЛА "Герань-3" противник использует планер бензиновой "Герань-2". Но такой опыт показал, что его прочности недостаточно для полетов на больших скоростях, а тем более - для маневрирования с большой перегрузкой.

Реактивный БПЛА "Герань-4" имеет собственный новый планер с улучшенными аэродинамическими качествами, усиленной конструкцией и турбореактивный двигатель увеличенной тяги. Крылья теперь не отсоединяются от центроплана. Для уменьшения сопротивления воздуха уменьшилось количество технологических люков на корпусе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ использует два турбореактивных двигателя в составе БПЛА "Герань-4".

Речь идет о снятом с производства китайском двигателе Telefly LX-WP-160 (с тягой 160 кг/1600 Н) и китайском двигателе, который уже встречался на БПЛА "Герань-5" – Telefly TF-TJ2000A (с тягой 200 кгс/1960 Н).

"Новый планер "Герань-4" позволяет совершать активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч, а его усиленная конструкция - выдерживать значительные перегрузки.

Благодаря этому "Герань-4" может развивать скорость до 500 км/ч, а высоту полета - до 5000 метров. БПЛА способен нести осколочно-фугасную/термобарическую ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) или увеличенную термобарическую ТББЧ-90 (90 кг) боевую часть на расстояние до 450 километров", - сообщили в разведке.

В то же время бортовая система управления и ее электронная компонентная база идентичны предыдущим известным БПЛА производства АО "Алабуга"

Габариты нового планера "Герань-4" не изменились и составляют стандартные 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину (размах крыльев).

А що, ти не чув про три тисячі "Фламінгів" щомісяця?
Склади вже переповнені і тепер гроші напряму по кишенях розпихують.
25.05.2026 09:28 Ответить
А в нас теж є реактивні БПЛА? Риторичне питання. "Мопеди"-наше все.
25.05.2026 09:21 Ответить
а в нас немає грошей щоб купити китайські двигуни та накліпати подібних....А ну так все вкрадено зеленою кодлою...
25.05.2026 09:24 Ответить
Кацапи гроші ге рахують. В нас є масса подібних: барс, пекло, паляниця, але вони дорогі, двигуни тіж китайські ( вже дефіцитні черга на рік вперед), жеруть палива багато, летять недалеко, БЧ невелика (30-50кг). Єдиний плюс вища швидкість, МВОГ та перехоплювачі малоеффективні. За тіж гроші (150-300 000$)можна кілька ФП1/2 з дальністю до 1000 км та бч 105 кг , вистачить ще й на десяток великих мішеней типу майя що летять на 1000 км та коштують по 5 000$. І добре перевантажують ППО. Що видно по атакам на критично важливу нєфтянку.
25.05.2026 10:15 Ответить
а в нас немає грошей щоб купити китайські двигуни та накліпати подібних....А ну так все вкрадено зеленою кодлою...
25.05.2026 09:24 Ответить
Іди бляха і купи. Двигуни такі коштують по 35-50 000$ штука, ще й чкрга на 12 місяців. Західні взагалі по 100 000 +. Хоч погугли спочатку що це таке.
25.05.2026 10:16 Ответить
Ги....ги... одна застава за дерьмака це 70 таких двигунів....так що треба робити а не скиглити та красти...
25.05.2026 10:30 Ответить
Не переймайтесь так, тут люди зазвичай цілодобово сидять, тільки що б портити повітря...
25.05.2026 10:33 Ответить
Только ее стоимость возрасла в четыре раза.
25.05.2026 10:14 Ответить
Зрадофіолам недокажеш, що ця вундервафля коштує як фераррі а толку з неї небагато.
25.05.2026 10:17 Ответить
хєрєшнік коштує як лікарня.

хіба це втримало буйла по удару в чисте поле під Білою церквою ?

руZZкая орда бессмыслення и беспощадная

25.05.2026 10:26 Ответить
це вже поганенько, але крилата ракета, а не дрон.

1. чи можна збільшити швидкість наших перехоплювачів до хоча б 600 км.год ?
2. перехоплення буде на більших швидкостях, а отже, потрібна автоматична система наведення

