До 500 км/ч и с китайскими двигателями: в ГУР рассказали о конструкции реактивного БПЛА "Герань-4"

Российские оккупанты начали использовать реактивный БПЛА "Герань-4" в качестве контрмеры против эффективности украинских БПЛА-перехватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

Первые испытательные пуски осуществлялись с дронопорта "Приморск" (Орловская обл.) и территории бывшего Донецкого аэропорта.

Уже в мае 2026 года враг приступил к боевому применению для нанесения ударов по территории Украины.

Конструкция БПЛА

"Для изготовления предыдущих версий реактивных БПЛА "Герань-3" противник использует планер бензиновой "Герань-2". Но такой опыт показал, что его прочности недостаточно для полетов на больших скоростях, а тем более - для маневрирования с большой перегрузкой.

Реактивный БПЛА "Герань-4" имеет собственный новый планер с улучшенными аэродинамическими качествами, усиленной конструкцией и турбореактивный двигатель увеличенной тяги. Крылья теперь не отсоединяются от центроплана. Для уменьшения сопротивления воздуха уменьшилось количество технологических люков на корпусе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ использует два турбореактивных двигателя в составе БПЛА "Герань-4".

Речь идет о снятом с производства китайском двигателе Telefly LX-WP-160 (с тягой 160 кг/1600 Н) и китайском двигателе, который уже встречался на БПЛА "Герань-5" – Telefly TF-TJ2000A (с тягой 200 кгс/1960 Н).

"Новый планер "Герань-4" позволяет совершать активные маневры на скоростях от 300 до 400 км/ч, а его усиленная конструкция - выдерживать значительные перегрузки.



Благодаря этому "Герань-4" может развивать скорость до 500 км/ч, а высоту полета - до 5000 метров. БПЛА способен нести осколочно-фугасную/термобарическую ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) или увеличенную термобарическую ТББЧ-90 (90 кг) боевую часть на расстояние до 450 километров", - сообщили в разведке.

В то же время бортовая система управления и ее электронная компонентная база идентичны предыдущим известным БПЛА производства АО "Алабуга"

Габариты нового планера "Герань-4" не изменились и составляют стандартные 3,5 метра в длину и 3 метра в ширину (размах крыльев).

