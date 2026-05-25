До 500 км/год та з китайськими двигунами: у ГУР розповіли про будову реактивного БпЛА "Герань-4"
Російські окупанти почали застосовувати реактивний БпЛА "Герань-4" як контрзахід проти ефективності українських БпЛА-перехоплювачів.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" (Орловська обл.) та території колишнього Донецького аеропорту.
Вже у травні 2026 року ворог розпочав бойове застосування для ударів по території України.
Будова БпЛА
"Для виготовлення попередніх версій реактивних БпЛА "ґєрань-3" противник застосовує планер бензинової "ґєрань-2". Але такий досвід показав, що його міцності недостатньо для польотів на великих швидкостях, а тим більше - для маневрування з великим перевантаженням.
Реактивний БпЛА "ґєрань-4" має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що РФ використовує два турбореактивних двигуни у складі БпЛА "Герань-4".
Йдеться про знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) та китайський двигун, який уже зустрічався на БпЛА "Герань-5" – Telefly TF-TJ2000A (з тягою 200 кгс/1960 Н).
"Новий планер "ґєрань-4" дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція — витримувати значні перевантаження.
Завдяки цьому "ґєрань-4" може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту — до 5000 метрів. БпЛА здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) або збільшену термобаричну ТББЧ-90 (90 кг) бойову частину на відстань до 450 кілометрів", - розповіли у розвідці.
Водночас бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БпЛА виробництва АТ "Алабуга"
Габарити нового планера "Герань-4" не змінилися і становлять стандартні 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).
1. чи можна збільшити швидкість наших перехоплювачів до хоча б 600 км.год ?
2. перехоплення буде на більших швидкостях, а отже, потрібна автоматична система наведення
Щодо автоматичної системи захоплення цілі, то вона вже реалізована на наявних засобах перехоплення.
Але часу небагато. У неділю в ночі тільки в Києві постраждало біля 300 жилих об'єктів+ школи, метро, інфраструктура.