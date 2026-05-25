До 500 км/год та з китайськими двигунами: у ГУР розповіли про будову реактивного БпЛА "Герань-4"

Російські окупанти почали застосовувати реактивний БпЛА "Герань-4" як контрзахід проти ефективності українських БпЛА-перехоплювачів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" (Орловська обл.) та території колишнього Донецького аеропорту.

Вже у травні 2026 року ворог розпочав бойове застосування для ударів по території України.

Будова БпЛА

"Для виготовлення попередніх версій реактивних БпЛА "ґєрань-3" противник застосовує планер бензинової "ґєрань-2". Але такий досвід показав, що його міцності недостатньо для польотів на великих швидкостях, а тим більше - для маневрування з великим перевантаженням.

Реактивний БпЛА "ґєрань-4" має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ використовує два турбореактивних двигуни у складі БпЛА "Герань-4".

Йдеться про знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) та китайський двигун, який уже зустрічався на БпЛА "Герань-5" – Telefly TF-TJ2000A (з тягою 200 кгс/1960 Н).

"Новий планер "ґєрань-4" дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція — витримувати значні перевантаження.



Завдяки цьому "ґєрань-4" може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту — до 5000 метрів. БпЛА здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) або збільшену термобаричну ТББЧ-90 (90 кг) бойову частину на відстань до 450 кілометрів", - розповіли у розвідці.

Водночас бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БпЛА виробництва АТ "Алабуга"

Габарити нового планера "Герань-4" не змінилися і становлять стандартні 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).

