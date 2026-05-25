Новини РФ модернізує БпЛА
2 564 15

До 500 км/год та з китайськими двигунами: у ГУР розповіли про будову реактивного БпЛА "Герань-4"

Герань-4: що відомо про новий реактивний БпЛА росіян?

Російські окупанти почали застосовувати реактивний БпЛА "Герань-4" як контрзахід проти ефективності українських БпЛА-перехоплювачів.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту "Приморськ" (Орловська обл.) та території колишнього Донецького аеропорту.

Вже у травні 2026 року ворог розпочав бойове застосування для ударів по території України.

Будова БпЛА

"Для виготовлення попередніх версій реактивних БпЛА "ґєрань-3" противник застосовує планер бензинової "ґєрань-2". Але такий досвід показав, що його міцності недостатньо для польотів на великих швидкостях, а тим більше - для маневрування з великим перевантаженням.

Реактивний БпЛА "ґєрань-4" має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ використовує два турбореактивних двигуни у складі БпЛА "Герань-4".

Йдеться про знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) та китайський двигун, який уже зустрічався на БпЛА "Герань-5" – Telefly TF-TJ2000A (з тягою 200 кгс/1960 Н).

"Новий планер "ґєрань-4" дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція — витримувати значні перевантаження.

Завдяки цьому "ґєрань-4" може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту — до 5000 метрів. БпЛА здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) або збільшену термобаричну ТББЧ-90 (90 кг) бойову частину на відстань до 450 кілометрів", - розповіли у розвідці.

Водночас бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БпЛА виробництва АТ  "Алабуга"

Габарити нового планера "Герань-4" не змінилися і становлять стандартні 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).

А що, ти не чув про три тисячі "Фламінгів" щомісяця?
Склади вже переповнені і тепер гроші напряму по кишенях розпихують.
25.05.2026 09:28 Відповісти
А в нас теж є реактивні БПЛА? Риторичне питання. "Мопеди"-наше все.
25.05.2026 09:21 Відповісти
а в нас немає грошей щоб купити китайські двигуни та накліпати подібних....А ну так все вкрадено зеленою кодлою...
25.05.2026 09:24 Відповісти
Кацапи гроші ге рахують. В нас є масса подібних: барс, пекло, паляниця, але вони дорогі, двигуни тіж китайські ( вже дефіцитні черга на рік вперед), жеруть палива багато, летять недалеко, БЧ невелика (30-50кг). Єдиний плюс вища швидкість, МВОГ та перехоплювачі малоеффективні. За тіж гроші (150-300 000$)можна кілька ФП1/2 з дальністю до 1000 км та бч 105 кг , вистачить ще й на десяток великих мішеней типу майя що летять на 1000 км та коштують по 5 000$. І добре перевантажують ППО. Що видно по атакам на критично важливу нєфтянку.
25.05.2026 10:15 Відповісти
Ні, нам треба терміново реативні перехоплювачи для захиста людей і інфраструктури, ти не про то кажеш.
25.05.2026 11:23 Відповісти
а в нас немає грошей щоб купити китайські двигуни та накліпати подібних....А ну так все вкрадено зеленою кодлою...
25.05.2026 09:24 Відповісти
Іди бляха і купи. Двигуни такі коштують по 35-50 000$ штука, ще й чкрга на 12 місяців. Західні взагалі по 100 000 +. Хоч погугли спочатку що це таке.
25.05.2026 10:16 Відповісти
Ги....ги... одна застава за дерьмака це 70 таких двигунів....так що треба робити а не скиглити та красти...
25.05.2026 10:30 Відповісти
Не переймайтесь так, тут люди зазвичай цілодобово сидять, тільки що б портити повітря...
25.05.2026 10:33 Відповісти
нам нема сенсу купляти китайські малогабаритні ТРД, бо у нас є свої виробники таких двигунів. Попит є, бо виробництво декількох моделей реактивних ракетодронів масштабується ще з минулого року. Багато чого для кацапів було несподіванкою, а надалі таких "одкровень" для них (та і для деяких місцевих дописувачів) буде ще більше. Думаю, що в наступному роі ми ще побачимо дрони-інтерцептори з ТРД з тягою в десять кілограмів.
25.05.2026 10:47 Відповісти
Только ее стоимость возрасла в четыре раза.
25.05.2026 10:14 Відповісти
Зрадофіолам недокажеш, що ця вундервафля коштує як фераррі а толку з неї небагато.
25.05.2026 10:17 Відповісти
хєрєшнік коштує як лікарня.

хіба це втримало буйла по удару в чисте поле під Білою церквою ?

руZZкая орда бессмыслення и беспощадная

.
25.05.2026 10:26 Відповісти
це вже поганенько, але крилата ракета, а не дрон.

1. чи можна збільшити швидкість наших перехоплювачів до хоча б 600 км.год ?
2. перехоплення буде на більших швидкостях, а отже, потрібна автоматична система наведення

.
25.05.2026 10:22 Відповісти
поки що з такими цілями справляються наявні моделі інтерцепторів з електродвигунами, бо швидкість у 400+ км ця реактивна балалайка розвиває тільки на термінальній стадії польоту при пікіруванні на ціль. Але поява у нас на озброєнні інтерцепторів з малогабаритними ТРД з тягою 10-15 кілограмів - це тільки справа часу.
Щодо автоматичної системи захоплення цілі, то вона вже реалізована на наявних засобах перехоплення.
25.05.2026 10:55 Відповісти
Але поява у нас на озброєнні інтерцепторів з малогабаритними ТРД з тягою 10-15 кілограмів - це тільки справа часу. -
Але часу небагато. У неділю в ночі тільки в Києві постраждало біля 300 жилих об'єктів+ школи, метро, інфраструктура.
25.05.2026 11:25 Відповісти
 
 