РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16499 посетителей онлайн
Новости дефицит ракет для систем ПВО Модернизация украинской ПВО
1 470 24

Украина усиливает РЭБ нового поколения из-за дефицита ракет ПВО, - Politico

Politico: Украинская РЭБ-система Lima перенаправляет ракеты РФ

Украина всё больше делает ставку на системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения на фоне ограниченных запасов дорогостоящих западных ракет для противовоздушной обороны.

Украина всё больше делает ставку на системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения на фоне ограниченных запасов дорогостоящих западных ракет для противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на украинских разработчиков и военных специалистов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Речь идет об украинском комплексе Lima, созданном оборонным стартапом Cascade Systems. Его принцип работы - не физическое поражение целей, а воздействие на их навигацию посредством радиопомех.

По словам одного из разработчиков с позывным "Алхимик", система:

  • создает мощные поля радиопомех
  • подменяет координаты спутниковой навигации
  • заставляет ракеты и дроны "смещаться" на несколько километров

"Мы можем сделать так, чтобы их ракеты падали в поля, а не поражали цели", - отметил он.

Принцип работы и эффекты

Система имитирует сигналы спутниковой навигации, которыми пользуются российские ракеты и БПЛА, изменяя их восприятие координат.

По словам разработчиков, были случаи, когда дроны "определяли" свое местонахождение как территорию Перу.

Также Lima может создавать так называемые "мертвые зоны", в которых вражеские беспилотники теряют навигацию и не могут корректно выйти на цель.

Более дешевая альтернатива ракетной ПВО

Одним из ключевых преимуществ системы является ее стоимость - около 58 тыс. евро за установку.

Для сравнения, одна ракета для системы Patriot PAC-3 стоит значительно дороже, что делает РЭБ-решение потенциально более массовым инструментом защиты.

По данным разработчиков, уже поставлено более 400 комплексов Lima, которые используются с 2024 года и постепенно интегрируются в защиту гражданской инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вдвое увеличила поставки дронов-перехватчиков для ПВО, - Федоров

В компании Cascade Systems утверждают, что за последние 18 месяцев система:

  • заглушила более 20 500 дронов типа "Шахед"
  • перенаправила десятки ракет (крылатых и баллистических)

Эволюция системы и российская адаптация

Украинские разработчики отмечают, что российская армия модернизировала антенны спутниковой навигации, в частности системы защиты от помех, что заставило совершенствовать и саму РЭБ.

Впрочем, даже при потере сигнала ракеты сохраняют инерциальную навигацию, но с существенно сниженной точностью.

"Однако, поразят ли российские баллистические ракеты желаемую цель, когда будет включена Lima? Я бы сказал, что это вряд ли", - отметил представитель разработчиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вместе с партнерами из ЕС работает над собственной антибаллистической системой ПВО, - Федоров

Автор: 

беспилотник (5231) ПВО (3692) Patriot (451) РЭБ (213)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Дожилися. На восьмосу році одноосібного правління Голобородько, в руках якого парламент, уряд, силовики, бюджет і війна з відвічним ворогом так і не спромоглися створити свою систему ППО. Крім цих повноважень чотири роки США при Байдені давали нам сотні мільярдів доларів США. Такі самі суми давали європейці, канадійців, японці та інші країни. І де ці гроші? Де наші ракети? При Порошенко всього за 5 років створили 4 ракети і розпочали підготовку до створення ППО "Кільчень" і це без грошей і при світовому ембарго, поставили в робочий стан всі с-300, що були. А тпри Голобородько створили марафон, "вагнергейт", "міндічгейт" і "династію". Кажуть, що ще є такий самий кооператив в Карпатах.
показать весь комментарий
25.05.2026 11:45 Ответить
+3
На сьомий рік правління зешобли🤦 вкрали все чи ще є?
показать весь комментарий
25.05.2026 11:48 Ответить
+2
❗️Два (!) «Орєшніка» було запущено по Україні минулої ночі - але є нюанс по другій локації, пише єРадар.

Ще одна путінська БРСД вдарила по тимчасово окупованій території в районі Авдіївки чи Ясинуватої, що у передмісті Донецька. Русня навіть могла вдарити по власним військам.

Також зазначається, що після невдалого першого пуску, відбувся другий, яким було нанесено удар по Білій Церкві, цим пояснюється повідомлення ПС лише про 1 влучання по території України.
показать весь комментарий
25.05.2026 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дожилися. На восьмосу році одноосібного правління Голобородько, в руках якого парламент, уряд, силовики, бюджет і війна з відвічним ворогом так і не спромоглися створити свою систему ППО. Крім цих повноважень чотири роки США при Байдені давали нам сотні мільярдів доларів США. Такі самі суми давали європейці, канадійців, японці та інші країни. І де ці гроші? Де наші ракети? При Порошенко всього за 5 років створили 4 ракети і розпочали підготовку до створення ППО "Кільчень" і це без грошей і при світовому ембарго, поставили в робочий стан всі с-300, що були. А тпри Голобородько створили марафон, "вагнергейт", "міндічгейт" і "династію". Кажуть, що ще є такий самий кооператив в Карпатах.
показать весь комментарий
25.05.2026 11:45 Ответить
Де де, по офшорах розпихали, ти думаєш дарма умєров з поїздок не вилазить? Перевіряє все, чи на місці.
показать весь комментарий
25.05.2026 11:49 Ответить
Цікаве питання де? … тільки уточніть які ракети створили при Порошенко ???)д і де ті ракети?
показать весь комментарий
25.05.2026 12:03 Ответить
Ракета Нептун, реактивний снаряд 300мм, який можна вважати ракетою Вільха і Вільха-м. Сапсан проходив випробування тоді. Успішні ці випробування були, чи ні невідомо. Нептуни є працюють. Вільхи штук 400 встигли тільки зробити до 24.03.22.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:35 Ответить
отакої!
з ппо розібралися.
з фламіндічами розібралися.
тепер і ребу п*зда?

штілєрман, як шмигаль?
«і швець, і жнець, і в дуду грець»
показать весь комментарий
25.05.2026 11:46 Ответить
На сьомий рік правління зешобли🤦 вкрали все чи ще є?
показать весь комментарий
25.05.2026 11:48 Ответить
Тобто при останній атаці на Київ в поля явно багато чого не змістилося.
показать весь комментарий
25.05.2026 11:49 Ответить
Ну можливо змістилось в бік гаражів чи магазинів...
показать весь комментарий
25.05.2026 11:52 Ответить
орешнік гроза гаражів
показать весь комментарий
25.05.2026 12:00 Ответить
❗️Два (!) «Орєшніка» було запущено по Україні минулої ночі - але є нюанс по другій локації, пише єРадар.

Ще одна путінська БРСД вдарила по тимчасово окупованій території в районі Авдіївки чи Ясинуватої, що у передмісті Донецька. Русня навіть могла вдарити по власним військам.

Також зазначається, що після невдалого першого пуску, відбувся другий, яким було нанесено удар по Білій Церкві, цим пояснюється повідомлення ПС лише про 1 влучання по території України.
показать весь комментарий
25.05.2026 11:54 Ответить
А куди гроші ділися? США раніше дали до 350 мільярдів доларів? На шо пішли ці гроші? Тому американці і не хочуть більше давати гроші Україні. Тепер ЄС дає? Куди діваються ці гроші, що не можна закупити ракети для ППО?
показать весь комментарий
25.05.2026 12:04 Ответить
ЄС точно дає? З 90 мільярдів кредиту жодного ще не дали під різними відмовками.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:11 Ответить
Для балістики ті РЕБи, як для коня поцілунок у дупу.
Лягнє і не помітить.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:05 Ответить
Всі гроші які бідон дав пішли в офшори зеленої шобли, "тут можна чудово прибарахлітса" а вам пересічним доля йти в окопи за нас!
показать весь комментарий
25.05.2026 12:08 Ответить
класно бути в Києві, туди фігня на оптоволокні не долітає
показать весь комментарий
25.05.2026 12:15 Ответить
класно бути ліліпутіним - і взагалі не вилазити з бункера
показать весь комментарий
25.05.2026 12:24 Ответить
добре, що посилює!
показать весь комментарий
25.05.2026 12:16 Ответить
Тобто. якщо навіть ракета відхилиться від курсу і замість своєї цілі влучить у житловий будинок, то це перемога? Ото потужно!
показать весь комментарий
25.05.2026 12:20 Ответить
Так лише житлові будинки у кацапів і є цілями... тому навпаки - летить у жиловий будинок а впаде за містом.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:23 Ответить
Інерційна система?
показать весь комментарий
25.05.2026 12:34 Ответить
Більшість коментаторів кинулись паплюжити голобородька і зелених.
Так, є за що.
Але ж ім всім похєру!
То, може, варто похвалити стартапників за те, що працюють над темою захисту інфрастуктури?
Бо реально є, за що хвалити!
Прикро, що це робить не держава, а приватний стартап. Чого ж чекати від влади, яку очолює та уособлює комік!
Маємо, що хотіли.
показать весь комментарий
25.05.2026 12:36 Ответить
в Киве на Лукьяновке никакой РЭБ нет. Что летит, то и прилетает
показать весь комментарий
25.05.2026 12:40 Ответить
Наслідки вироку 2019 року, нарід, ви задоволені?
показать весь комментарий
25.05.2026 12:41 Ответить
 
 