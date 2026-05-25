Украина усиливает РЭБ нового поколения из-за дефицита ракет ПВО, - Politico

Украина всё больше делает ставку на системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения на фоне ограниченных запасов дорогостоящих западных ракет для противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на украинских разработчиков и военных специалистов.

Речь идет об украинском комплексе Lima, созданном оборонным стартапом Cascade Systems. Его принцип работы - не физическое поражение целей, а воздействие на их навигацию посредством радиопомех.

По словам одного из разработчиков с позывным "Алхимик", система:

создает мощные поля радиопомех

подменяет координаты спутниковой навигации

заставляет ракеты и дроны "смещаться" на несколько километров

"Мы можем сделать так, чтобы их ракеты падали в поля, а не поражали цели", - отметил он.

Принцип работы и эффекты

Система имитирует сигналы спутниковой навигации, которыми пользуются российские ракеты и БПЛА, изменяя их восприятие координат.

По словам разработчиков, были случаи, когда дроны "определяли" свое местонахождение как территорию Перу.

Также Lima может создавать так называемые "мертвые зоны", в которых вражеские беспилотники теряют навигацию и не могут корректно выйти на цель.

Более дешевая альтернатива ракетной ПВО

Одним из ключевых преимуществ системы является ее стоимость - около 58 тыс. евро за установку.

Для сравнения, одна ракета для системы Patriot PAC-3 стоит значительно дороже, что делает РЭБ-решение потенциально более массовым инструментом защиты.

По данным разработчиков, уже поставлено более 400 комплексов Lima, которые используются с 2024 года и постепенно интегрируются в защиту гражданской инфраструктуры.

В компании Cascade Systems утверждают, что за последние 18 месяцев система:

заглушила более 20 500 дронов типа "Шахед"

перенаправила десятки ракет (крылатых и баллистических)

Эволюция системы и российская адаптация

Украинские разработчики отмечают, что российская армия модернизировала антенны спутниковой навигации, в частности системы защиты от помех, что заставило совершенствовать и саму РЭБ.

Впрочем, даже при потере сигнала ракеты сохраняют инерциальную навигацию, но с существенно сниженной точностью.

"Однако, поразят ли российские баллистические ракеты желаемую цель, когда будет включена Lima? Я бы сказал, что это вряд ли", - отметил представитель разработчиков.

