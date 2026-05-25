1 906 28

Україна посилює РЕБ нового покоління через дефіцит ракет ППО, - Politico

Politico: Українська РЕБ-система Lima перенаправляє ракети РФ

Україна дедалі більше робить ставку на системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) нового покоління на тлі обмежених запасів дорогих західних ракет для протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на українських розробників та військових фахівців.

Йдеться про український комплекс Lima, створений оборонним стартапом Cascade Systems. Його принцип роботи - не фізичне ураження цілей, а вплив на їхню навігацію через радіоперешкоди.

За словами одного з розробників із позивним "Алхімік", система:

  • створює потужні поля радіоперешкод
  • підміняє координати супутникової навігації
  • змушує ракети та дрони "зміщуватися" на кілька кілометрів

"Ми можемо зробити так, щоб їхні ракети падали в поля, а не вражали цілі", — зазначив він.

Принцип роботи та ефекти

Система імітує сигнали супутникової навігації, якими користуються російські ракети та БпЛА, змінюючи їхнє сприйняття координат.

За словами розробників, були випадки, коли дрони "визначали" своє місцезнаходження як територію Перу.

Також Lima може створювати так звані "мертві зони", у яких ворожі безпілотники втрачають навігацію та не можуть коректно вийти на ціль.

Дешевша альтернатива ракетній ППО

Однією з ключових переваг системи є її вартість - близько 58 тис. євро за установку.

Для порівняння, одна ракета для системи Patriot PAC-3 коштує значно дорожче, що робить РЕБ-рішення потенційно більш масовим інструментом захисту.

За даними розробників, вже поставлено понад 400 комплексів Lima, які використовуються з 2024 року та поступово інтегруються в захист цивільної інфраструктури.

У компанії Cascade Systems стверджують, що за останні 18 місяців система:

  • заглушила понад 20 500 дронів типу "Шахед"
  • перенаправила десятки ракет (крилатих і балістичних)

Еволюція системи та російська адаптація

Українські розробники зазначають, що російська армія модернізувала антени супутникової навігації, зокрема системи захисту від перешкод, що змусило вдосконалювати й саму РЕБ.

Втім, навіть за втрати сигналу ракети зберігають інерціальну навігацію, але з істотно зниженою точністю.

"Однак, чи вразять російські балістичні ракети бажану ціль, коли буде увімкнено Lima? Я б сказав, що це навряд чи", — зазначив представник розробників.

безпілотник БпЛА (5875) ППО (4131) Patriot (487) РЕБ (251)
Дожилися. На восьмосу році одноосібного правління Голобородько, в руках якого парламент, уряд, силовики, бюджет і війна з відвічним ворогом так і не спромоглися створити свою систему ППО. Крім цих повноважень чотири роки США при Байдені давали нам сотні мільярдів доларів США. Такі самі суми давали європейці, канадійців, японці та інші країни. І де ці гроші? Де наші ракети? При Порошенко всього за 5 років створили 4 ракети і розпочали підготовку до створення ППО "Кільчень" і це без грошей і при світовому ембарго, поставили в робочий стан всі с-300, що були. А тпри Голобородько створили марафон, "вагнергейт", "міндічгейт" і "династію". Кажуть, що ще є такий самий кооператив в Карпатах.
25.05.2026 11:45 Відповісти
На сьомий рік правління зешобли🤦 вкрали все чи ще є?
25.05.2026 11:48 Відповісти
Де де, по офшорах розпихали, ти думаєш дарма умєров з поїздок не вилазить? Перевіряє все, чи на місці.
25.05.2026 11:49 Відповісти
Цікаве питання де? … тільки уточніть які ракети створили при Порошенко ???)д і де ті ракети?
25.05.2026 12:03 Відповісти
Ракета Нептун, реактивний снаряд 300мм, який можна вважати ракетою Вільха і Вільха-м. Сапсан проходив випробування тоді. Успішні ці випробування були, чи ні невідомо. Нептуни є працюють. Вільхи штук 400 встигли тільки зробити до 24.03.22.
25.05.2026 12:35 Відповісти
отакої!
з ппо розібралися.
з фламіндічами розібралися.
тепер і ребу п*зда?

штілєрман, як шмигаль?
«і швець, і жнець, і в дуду грець»
25.05.2026 11:46 Відповісти
Тобто при останній атаці на Київ в поля явно багато чого не змістилося.
25.05.2026 11:49 Відповісти
Ну можливо змістилось в бік гаражів чи магазинів...
25.05.2026 11:52 Відповісти
орешнік гроза гаражів
25.05.2026 12:00 Відповісти
❗️Два (!) «Орєшніка» було запущено по Україні минулої ночі - але є нюанс по другій локації, пише єРадар.

Ще одна путінська БРСД вдарила по тимчасово окупованій території в районі Авдіївки чи Ясинуватої, що у передмісті Донецька. Русня навіть могла вдарити по власним військам.

Також зазначається, що після невдалого першого пуску, відбувся другий, яким було нанесено удар по Білій Церкві, цим пояснюється повідомлення ПС лише про 1 влучання по території України.
25.05.2026 11:54 Відповісти
А куди гроші ділися? США раніше дали до 350 мільярдів доларів? На шо пішли ці гроші? Тому американці і не хочуть більше давати гроші Україні. Тепер ЄС дає? Куди діваються ці гроші, що не можна закупити ракети для ППО?
25.05.2026 12:04 Відповісти
ЄС точно дає? З 90 мільярдів кредиту жодного ще не дали під різними відмовками.
25.05.2026 12:11 Відповісти
А де 350 мільярдів долларів від американців? Можна ж було багато ракет накупити. А вони тільки чекали безплатно отримати зброю, а куди таку страшну купу грошей діли?
25.05.2026 13:10 Відповісти
Для балістики ті РЕБи, як для коня поцілунок у дупу.
Лягнє і не помітить.
25.05.2026 12:05 Відповісти
Всі гроші які бідон дав пішли в офшори зеленої шобли, "тут можна чудово прибарахлітса" а вам пересічним доля йти в окопи за нас!
25.05.2026 12:08 Відповісти
класно бути в Києві, туди фігня на оптоволокні не долітає
25.05.2026 12:15 Відповісти
класно бути ліліпутіним - і взагалі не вилазити з бункера
25.05.2026 12:24 Відповісти
добре, що посилює!
25.05.2026 12:16 Відповісти
Тобто. якщо навіть ракета відхилиться від курсу і замість своєї цілі влучить у житловий будинок, то це перемога? Ото потужно!
25.05.2026 12:20 Відповісти
Так лише житлові будинки у кацапів і є цілями... тому навпаки - летить у жиловий будинок а впаде за містом.
25.05.2026 12:23 Відповісти
Інерційна система?
25.05.2026 12:34 Відповісти
Більшість коментаторів кинулись паплюжити голобородька і зелених.
Так, є за що.
Але ж ім всім похєру!
То, може, варто похвалити стартапників за те, що працюють над темою захисту інфрастуктури?
Бо реально є, за що хвалити!
Прикро, що це робить не держава, а приватний стартап. Чого ж чекати від влади, яку очолює та уособлює комік!
Маємо, що хотіли.
25.05.2026 12:36 Відповісти
в Киве на Лукьяновке никакой РЭБ нет. Что летит, то и прилетает
25.05.2026 12:40 Відповісти
Да то очередная новость про вундерваффе после раздолбаного Киева. Пво нет, баллистики нет, ракет нет, никаких, вообще. Нихрена нет. Зато есть тупорылые видосики, единственное что эта власть умеет делать -ссать в уши
25.05.2026 13:10 Відповісти
Наслідки вироку 2019 року, нарід, ви задоволені?
25.05.2026 12:41 Відповісти
Їм нічого не потрібно, тільки потужна сцянина в очі від потужного брехуна. І він їм це дає. А ще "радіо тисячі голов" по зомбоящику і проплачені блогери.
25.05.2026 13:17 Відповісти
Правильно, нах нам сбивать ракеты когда можно их отклонить в гараж или дом
25.05.2026 13:08 Відповісти
 
 