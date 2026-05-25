Україна посилює РЕБ нового покоління через дефіцит ракет ППО, - Politico

Україна дедалі більше робить ставку на системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) нового покоління на тлі обмежених запасів дорогих західних ракет для протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico з посиланням на українських розробників та військових фахівців.

Йдеться про український комплекс Lima, створений оборонним стартапом Cascade Systems. Його принцип роботи - не фізичне ураження цілей, а вплив на їхню навігацію через радіоперешкоди.

За словами одного з розробників із позивним "Алхімік", система:

створює потужні поля радіоперешкод

підміняє координати супутникової навігації

змушує ракети та дрони "зміщуватися" на кілька кілометрів

"Ми можемо зробити так, щоб їхні ракети падали в поля, а не вражали цілі", — зазначив він.

Принцип роботи та ефекти

Система імітує сигнали супутникової навігації, якими користуються російські ракети та БпЛА, змінюючи їхнє сприйняття координат.

За словами розробників, були випадки, коли дрони "визначали" своє місцезнаходження як територію Перу.

Також Lima може створювати так звані "мертві зони", у яких ворожі безпілотники втрачають навігацію та не можуть коректно вийти на ціль.

Дешевша альтернатива ракетній ППО

Однією з ключових переваг системи є її вартість - близько 58 тис. євро за установку.

Для порівняння, одна ракета для системи Patriot PAC-3 коштує значно дорожче, що робить РЕБ-рішення потенційно більш масовим інструментом захисту.

За даними розробників, вже поставлено понад 400 комплексів Lima, які використовуються з 2024 року та поступово інтегруються в захист цивільної інфраструктури.

У компанії Cascade Systems стверджують, що за останні 18 місяців система:

заглушила понад 20 500 дронів типу "Шахед"

перенаправила десятки ракет (крилатих і балістичних)

Еволюція системи та російська адаптація

Українські розробники зазначають, що російська армія модернізувала антени супутникової навігації, зокрема системи захисту від перешкод, що змусило вдосконалювати й саму РЕБ.

Втім, навіть за втрати сигналу ракети зберігають інерціальну навігацію, але з істотно зниженою точністю.

"Однак, чи вразять російські балістичні ракети бажану ціль, коли буде увімкнено Lima? Я б сказав, що це навряд чи", — зазначив представник розробників.

