Прошло 10 лет после похищения крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, - правозащитники

Уже десять лет остается неизвестным местонахождение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, похищенного в оккупированном Крыму.

Уже десять лет остается неизвестным местонахождение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, похищенного в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о похищении

Эрвина Ибрагимова, члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар, похитили 24 мая 2016 года в Бахчисарае.

Отец активиста считает, что похищение было заранее спланировано и осуществлено российскими государственными структурами.

По его словам, за десять лет оккупационные правоохранительные органы так и не продвинулись в так называемом "расследовании" дела.

Читайте: Пятерых крымских татар из Джанкоя приговорили в РФ к 14–20 годам лишения свободы

Что говорят крымскотатарские активисты

Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что Эрвин Ибрагимов сознательно остался в Крыму после оккупации полуострова.

По словам Бариева, активист понимал риски, но хотел продолжать борьбу за права крымских татар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 50 тысяч крымских татар покинули Крым из-за оккупации, - Чубаров