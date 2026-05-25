РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16499 посетителей онлайн
Новости Осужденные в России крымские татары
356 3

Прошло 10 лет после похищения крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, - правозащитники

Эрвина Ибрагимова похитили в оккупированном Бахчисарае в мае 2016 года.

Уже десять лет остается неизвестным местонахождение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, похищенного в оккупированном Крыму.

Уже десять лет остается неизвестным местонахождение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, похищенного в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о похищении

Эрвина Ибрагимова, члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар, похитили 24 мая 2016 года в Бахчисарае.

Отец активиста считает, что похищение было заранее спланировано и осуществлено российскими государственными структурами.

По его словам, за десять лет оккупационные правоохранительные органы так и не продвинулись в так называемом "расследовании" дела.

Читайте: Пятерых крымских татар из Джанкоя приговорили в РФ к 14–20 годам лишения свободы

Что говорят крымскотатарские активисты

Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что Эрвин Ибрагимов сознательно остался в Крыму после оккупации полуострова.

По словам Бариева, активист понимал риски, но хотел продолжать борьбу за права крымских татар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 50 тысяч крымских татар покинули Крым из-за оккупации, - Чубаров

Автор: 

Крым (25894) оккупация (10235) похищение (1676) репрессии (2721)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
відчуйте різницю!

активіт: ервін ібрагімов
міністр: чєбурєк рустемчік.

патріот свого народу, та продажна хитросрака нікчема мародер.
показать весь комментарий
25.05.2026 11:57 Ответить
це для тих, хто сичить, що Крим
захопили без спротиву
тільки зафіксованих вбивств активістів з татар - 104
а скільки згноїли без сліду!
а за український прапор було скільки замордовано!
тисячі! І це все відкриється тільки після деокупації!
це без спротиву і без пострілу?
показать весь комментарий
25.05.2026 12:02 Ответить
як шо Ервін живий ,то може бути тількі у кадирівців ...
показать весь комментарий
25.05.2026 12:03 Ответить
 
 