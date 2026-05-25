Прошло 10 лет после похищения крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, - правозащитники
Уже десять лет остается неизвестным местонахождение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, похищенного в оккупированном Крыму.
Уже десять лет остается неизвестным местонахождение крымскотатарского активиста Эрвина Ибрагимова, похищенного в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
Что известно о похищении
Эрвина Ибрагимова, члена исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар, похитили 24 мая 2016 года в Бахчисарае.
Отец активиста считает, что похищение было заранее спланировано и осуществлено российскими государственными структурами.
По его словам, за десять лет оккупационные правоохранительные органы так и не продвинулись в так называемом "расследовании" дела.
Что говорят крымскотатарские активисты
Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявил, что Эрвин Ибрагимов сознательно остался в Крыму после оккупации полуострова.
По словам Бариева, активист понимал риски, но хотел продолжать борьбу за права крымских татар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
активіт: ервін ібрагімов
міністр: чєбурєк рустемчік.
патріот свого народу, та продажна хитросрака нікчема мародер.
захопили без спротиву
тільки зафіксованих вбивств активістів з татар - 104
а скільки згноїли без сліду!
а за український прапор було скільки замордовано!
тисячі! І це все відкриється тільки після деокупації!
це без спротиву і без пострілу?