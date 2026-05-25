Минуло 10 років після викрадення кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, - правозахисники

Уже десять років залишається невідомим місцезнаходження кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, якого викрали в окупованому Криму.

Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Що відомо про викрадення

Ервіна Ібрагімова, члена виконавчої ради Світового конгресу кримських татар, викрали 24 травня 2016 року у Бахчисараї.

Батько активіста вважає, що викрадення було заздалегідь сплановане та здійснене російськими державними структурами.

За його словами, за десять років окупаційні правоохоронні органи так і не просунулися у так званому "розслідуванні" справи.

Що кажуть кримськотатарські активісти

Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що Ервін Ібрагімов свідомо залишився у Криму після окупації півострова.

За словами Барієва, активіст розумів ризики, але хотів продовжувати боротьбу за права кримських татар.

