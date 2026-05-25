Новини Засуджені в РФ кримські татари
Минуло 10 років після викрадення кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, - правозахисники

Ервіна Ібрагімова викрали в окупованому Бахчисараї у травні 2016 року.

Уже десять років залишається невідомим місцезнаходження кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, якого викрали в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Що відомо про викрадення

Ервіна Ібрагімова, члена виконавчої ради Світового конгресу кримських татар, викрали 24 травня 2016 року у Бахчисараї.

Батько активіста вважає, що викрадення було заздалегідь сплановане та здійснене російськими державними структурами.

За його словами, за десять років окупаційні правоохоронні органи так і не просунулися у так званому "розслідуванні" справи.

Що кажуть кримськотатарські активісти

Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що Ервін Ібрагімов свідомо залишився у Криму після окупації півострова.

За словами Барієва, активіст розумів ризики, але хотів продовжувати боротьбу за права кримських татар.

активіт: ервін ібрагімов
міністр: чєбурєк рустемчік.

патріот свого народу, та продажна хитросрака нікчема мародер.
25.05.2026 11:57 Відповісти
це для тих, хто сичить, що Крим
захопили без спротиву
тільки зафіксованих вбивств активістів з татар - 104
а скільки згноїли без сліду!
а за український прапор було скільки замордовано!
тисячі! І це все відкриється тільки після деокупації!
це без спротиву і без пострілу?
25.05.2026 12:02 Відповісти
як шо Ервін живий ,то може бути тількі у кадирівців ...
25.05.2026 12:03 Відповісти
10 років в пеклі не витримає жодна людина. Головне не забувати тих людей. Як наприклад, Володю Рибака та хлопця молодого з Києва, яких вбили в Слов'янську .. В 14 в виноградниках Криму теж кацапи татарських хлопців замордували. Прапорщика вбили в Севастополі. Буча, Ізюм, Херсон, всі інші випадки.Це все кримінальні справи, повинна бути прокуратурою України фіксація та справи по всіх злочинах кацапів.
25.05.2026 13:32 Відповісти
 
 