Минуло 10 років після викрадення кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, - правозахисники
Уже десять років залишається невідомим місцезнаходження кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, якого викрали в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.
Що відомо про викрадення
Ервіна Ібрагімова, члена виконавчої ради Світового конгресу кримських татар, викрали 24 травня 2016 року у Бахчисараї.
Батько активіста вважає, що викрадення було заздалегідь сплановане та здійснене російськими державними структурами.
За його словами, за десять років окупаційні правоохоронні органи так і не просунулися у так званому "розслідуванні" справи.
Що кажуть кримськотатарські активісти
Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявив, що Ервін Ібрагімов свідомо залишився у Криму після окупації півострова.
За словами Барієва, активіст розумів ризики, але хотів продовжувати боротьбу за права кримських татар.
активіт: ервін ібрагімов
міністр: чєбурєк рустемчік.
патріот свого народу, та продажна хитросрака нікчема мародер.
захопили без спротиву
тільки зафіксованих вбивств активістів з татар - 104
а скільки згноїли без сліду!
а за український прапор було скільки замордовано!
тисячі! І це все відкриється тільки після деокупації!
це без спротиву і без пострілу?