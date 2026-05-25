Рашисты нанесли ракетный удар по Дергачам: существует угроза повторных обстрелов

По предварительной информации, днем 25 мая враг нанес ракетный удар по Дергачам в Харьковской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

"Устанавливаем все обстоятельства атаки. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

"Угроза сохраняется. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах", - добавил глава области.

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки нет.

