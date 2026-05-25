Рашисты нанесли ракетный удар по Дергачам: существует угроза повторных обстрелов
По предварительной информации, днем 25 мая враг нанес ракетный удар по Дергачам в Харьковской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Устанавливаем все обстоятельства атаки. На данный момент информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
"Угроза сохраняется. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах", - добавил глава области.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки нет.
Новость будет дополняться
Pan Konotop #390804
