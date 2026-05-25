Рашисти завдали ракетного удару по Дергачах: загинув чоловік, вже 6 поранених (оновлено)

Ракета на Дергачі

За попередньою інформацією, вдень 25 травня ворог завдав ракетного удару по Дергачах на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Встановлюємо всі обставини атаки. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

"Загроза зберігається. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях", - додав очільник області.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки не відомо.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили в ОВА, внаслідок ворожого удару по Дергачах загинув чоловік.

Дані загиблого встановлюються.

Також зазначається, що постраждали двоє людей: 57-річний чоловік і 39-річна жінка. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до чотирьох людей.

  • Медики надають усім необхідну допомогу.
  • Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

За оновленими даними, ще двоє людей звернулися по допомогу медиків через ворожий обстріл Дергачів.

Наразі відомо про 6 постраждалих і одного загиблого.

Оперативна робота на місці удару триває.

