Рашисти завдали ракетного удару по Дергачах: загинув чоловік, вже 6 поранених (оновлено)
За попередньою інформацією, вдень 25 травня ворог завдав ракетного удару по Дергачах на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
"Встановлюємо всі обставини атаки. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
"Загроза зберігається. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях", - додав очільник області.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки не відомо.
Оновлена інформація
Як згодом повідомили в ОВА, внаслідок ворожого удару по Дергачах загинув чоловік.
Дані загиблого встановлюються.
Також зазначається, що постраждали двоє людей: 57-річний чоловік і 39-річна жінка. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до чотирьох людей.
- Медики надають усім необхідну допомогу.
- Триває ліквідація наслідків ворожого удару.
За оновленими даними, ще двоє людей звернулися по допомогу медиків через ворожий обстріл Дергачів.
Наразі відомо про 6 постраждалих і одного загиблого.
Оперативна робота на місці удару триває.
