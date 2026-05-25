Рашисти завдали ракетного удару по Дергачах: загинув чоловік, вже 6 поранених (оновлено)

За попередньою інформацією, вдень 25 травня ворог завдав ракетного удару по Дергачах на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

"Встановлюємо всі обставини атаки. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

"Загроза зберігається. До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях", - додав очільник області.

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки не відомо.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили в ОВА, внаслідок ворожого удару по Дергачах загинув чоловік.

Дані загиблого встановлюються.

Також зазначається, що постраждали двоє людей: 57-річний чоловік і 39-річна жінка. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до чотирьох людей.

Медики надають усім необхідну допомогу.

Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

За оновленими даними, ще двоє людей звернулися по допомогу медиків через ворожий обстріл Дергачів.



Наразі відомо про 6 постраждалих і одного загиблого.



Оперативна робота на місці удару триває.