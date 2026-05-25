Москва хочет подать в суд ООН на Латвию, Литву и Эстонию: обвиняет в "русофобии"

В МИД России заявили о возможном обращении в Международный Суд ООН в связи с якобы дискриминацией русскоязычных в странах Балтии.

Як повідомляє Цензор.НЕТ

В российском МИД утверждают, что власти Латвии, Литвы и Эстонии якобы "запрещают" использование русского языка, "переписывают историю" и проводят "карательную политику репрессий и запугиваний".

"Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров являются безрезультатными. В связи с этим нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд", – заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

В Москве признают политический характер возможного иска

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал потенциальное обращение России скорее политическим шагом, чем юридически эффективным механизмом.

По его словам, такие процессы могут длиться годами, а их результат трудно предсказуем, в частности из-за отсутствия представителя России в судебном составе.

В то же время Международный суд ООН рассматривает межгосударственные споры на основе международного права, однако его решения не имеют прямых механизмов принудительного исполнения.

