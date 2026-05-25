Москва хочет подать в суд ООН на Латвию, Литву и Эстонию: обвиняет в "русофобии"

кремль

В МИД России заявили о возможном обращении в Международный Суд ООН в связи с якобы дискриминацией русскоязычных в странах Балтии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

В российском МИД утверждают, что власти Латвии, Литвы и Эстонии якобы "запрещают" использование русского языка, "переписывают историю" и проводят "карательную политику репрессий и запугиваний".

"Все попытки урегулировать разногласия путем переговоров являются безрезультатными. В связи с этим нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд", – заявил представитель российского внешнеполитического ведомства.

В Москве признают политический характер возможного иска

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе назвал потенциальное обращение России скорее политическим шагом, чем юридически эффективным механизмом.

По его словам, такие процессы могут длиться годами, а их результат трудно предсказуем, в частности из-за отсутствия представителя России в судебном составе.

В то же время Международный суд ООН рассматривает межгосударственные споры на основе международного права, однако его решения не имеют прямых механизмов принудительного исполнения.

ООН (4245) Балтия (403) россия (97652) Международный суд ООН (155)
Топ комментарии
Ось що буває,коли пустиш кацапа погостити.Це стосується всіх країн без виключення.
25.05.2026 13:39 Ответить
правильно говорить: кацапофобия.....
25.05.2026 13:37 Ответить
25.05.2026 13:47 Ответить
Руссіянє самі порушують власний правопис. Вони русскіє, що живуть в россіі, тому або руссофобія, або россофобія. А чому саме кацапофобія? чому тоді не москалофобія, чи підарофобія?...
25.05.2026 14:01 Ответить
Вони цей суд програють на старті.
Оскільки -фобос (φόβος) - «страх, хворобливий страх». А кацапів ніхто вже і не боїться то і звинувачення у русофобії - абсурдне. Вони викликають відразу, а це вже зветься απέχθεια (апе́хтіа).
Тобто звинувачення має бути у русоапекстії.
Хто там у нас у ООН, підкажіть балтійцям, а москальські гниди хай подавляться своєю безграмотністю.
25.05.2026 14:04 Ответить
................це коментувати навіть профі комікам не треба. Тут лише психіатри
25.05.2026 13:38 Ответить
Нещодавно кацапи марші побєдобєсія проводили у країнах Європи. Поначіпляли колорадських стрічок, дідів на палки начіпляли, аквафреші та червоні прапори повитягали. Навіть у Берліні. Цікаво, чи не принижує це німців ? У цих совкодрочерів питають-а чому ж ви живете тоді у Берліні, столиці фашизму другої світової, а не у своїх скрєпних ******-відповідають що де хочуть, там і живуть. Треба було б в країнах Європи ввести правило-пройшовся таким маршем по вулицях з аквафрешем чи совкопрапором-депортація на болота "родіну любіть" з пожиттєвим анулюванням віз та громадянства.
25.05.2026 14:29 Ответить
Пусть напишут в спортлото
25.05.2026 13:41 Ответить
Якась така фігня, яку не обрубали під корінь. Що то за така нація росгаварящіє, хтось може мені дати відповідь. Чи це хворі люди, в яких щелепа невірно зрослась, тому вони говорять на язикє. Як на мене, в Україні переважна більшість народу знає росязик, бо українці були закріпачені росіянцями, а там де не було росіянців і не було кріпацтва, то і не має росгаварящіх! Але Європа взує цих московитів!
25.05.2026 13:41 Ответить
істоти
25.05.2026 13:42 Ответить
Тобто, за свої убивства московітами людей, в Ічкерії, в Грузії, в Молдові, Осетії, Абхазії, Сірії та Україні, московіти свого язика у дупу всунули???
За здохлих з 2014 року, за наказом ****** в Україні, уже майже 2,000,000 орків, вони теж мовчать?? А тут йолопів ************, он як попердолело - русофобія убивства людей!!
25.05.2026 13:42 Ответить
Чому ви нас не любите, якщо ми вас хочемо вбити?
25.05.2026 13:43 Ответить
25.05.2026 13:47 Ответить
Ех, напали би на Латвію,Литву та Естонію та нічим. Україна денацифікувала "денацифікаторів". Доводиться кацапам ганьбитися в судах. Чмирі.
25.05.2026 13:48 Ответить
Перші ластівки для захисту російськомовних…ню-ню…
25.05.2026 13:49 Ответить
Коли кацап починає верещать про "русофобію" - значить, готується напасти... А перед нападом спробує вчинить якусь провокацію, щоб було чимсь виправдать агресію...
25.05.2026 13:52 Ответить
Будь - яка країна може подати в суд ООН позов за порушеня прав людини(і виграє!) на рифи!
Питаня в бажані і грошшах.
25.05.2026 13:52 Ответить
На болотах срали на міжнародні закони та правила, вони живуть своїм болотним життям. Можна не зважати на їх висери!
25.05.2026 14:05 Ответить
Ну то нехай забирають своїх істот з країни де їх нібито утискують і проблема зникне
25.05.2026 14:07 Ответить
9 травня естонські кореспонденти показували місцевих рашадрочерів, які традиційно збираються біля річки на кордоні з болотами і дивляться концерт кацапів через річку. Одне узькоязичне там бідкалося в інтерв'ю , що влада Естонії вкрай охреніла, притісняє типу руських. Його запитують-а чого ж ви не переїдете в рф, щоб жити як хочеться-он же ж за мостом вже вона ? Каже-нікуди я не збираюся переїзджати, це моя країна, я тут виріс. Тобто це чмо усе життя прожило в чужій країні, але дрочить на кацапію, і мріє щоб кацапією стала та земля, де воно живе. Таких треба дійсно спроваджувати зі своїх територій, можна навіть квиток за рахунок держави купувати.
25.05.2026 14:40 Ответить
а ще там притісняють узкіх
25.05.2026 14:14 Ответить
тепер зрозуміло, чому враз назріла необхідність візиту Тихановської в Україну і створення тут якогось її "штабу", 4 роки обходилися без нього
25.05.2026 14:16 Ответить
Хочу подивитися цей такий суд, але суд незалежний, європеський, чи хоча б американський.
25.05.2026 14:17 Ответить
Им обязательно нужно подать в суд, чтоб у всех стран была бумага о том, что Эстония, Литва и Латвия всё делают правильно.
25.05.2026 14:22 Ответить
.....що влада Латвія, Литва та Естонія нібито "забороняє" використання російської мови, "переписує історію" та проводить "каральну політику репресій і залякувань".....
Це так, бо історію може писати тільки ху....ло, базарити можливо тільки мовою на який говорить ху....ло, а репресії та залякування це запатентовано у ху.... лостані.
25.05.2026 14:26 Ответить
Розсмішили...
25.05.2026 14:31 Ответить
Море ненависті як у всіх колишніх совків. Нехай вирішують зброєю хто правий, і хто сильніший. Другий фронт і полегшення для України.
25.05.2026 14:38 Ответить
 
 