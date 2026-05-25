Росія збирається до Міжнародного суду ООН через "сплеск русофобії" в країнах Балтії
Російське міністерство закордонних справ заявило про намір звернутися до Міжнародного суду ООН, звинувативши країни Балтії у "культивуванні русофобії на державному рівні".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС РФ.
Звинувачення Росії
- У зовнішньополітичному відомстві РФ стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення влада Латвії, Литви та Естонії нібито "різко посилила тиск" на російськомовне населення.
У МЗС РФ традиційно поскаржилися на витіснення російської мови із системи освіти, демонтаж радянських пам’ятників та перейменування вулиць. Окремим пунктом невдоволення Москви стали вимоги Латвії до громадян РФ підтверджувати знання державної мови для продовження посвідки на проживання.
"Утиски росіян"
Крім того, російські дипломати обурилися справою 72-річного лідера проросійського руху "Конгрес негромадян" Александра Гапоненка. Його латвійський суд засудив до 10 років ув’язнення за діяльність проти національної безпеки Латвії, а також за розпалювання національної ворожнечі та ненависті. У Москві цей вирок назвали "переслідуванням".
"У зв’язку з цим нам, напевно, доведеться перевести наші претензії у судове русло шляхом звернення до головного судового органу ООН –– Міжнародного суду", - заявили в МЗС.
Там секретарка розповідала про злодія, який заліз в чужий будинок, пограбував його, а коли вилазив у вікно, впав , порізав ногу і подав до суду на господарів.
Ну, просто один в один історія
А на французькій кохання говорить
В битві смертельній дізнались народи
Що українська - мова Свободи
Ну і нарешті явила свій лик
Мова ненависті - русский язык
Горе й смерті несе "русский мир"
Там де народи балакають ним ...