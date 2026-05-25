Росія збирається до Міжнародного суду ООН через "сплеск русофобії" в країнах Балтії

Російське міністерство закордонних справ заявило про намір звернутися до Міжнародного суду ООН, звинувативши країни Балтії у "культивуванні русофобії на державному рівні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Звинувачення Росії

  • У зовнішньополітичному відомстві РФ стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення влада Латвії, Литви та Естонії нібито "різко посилила тиск" на російськомовне населення.

У МЗС РФ традиційно поскаржилися на витіснення російської мови із системи освіти, демонтаж радянських пам’ятників та перейменування вулиць. Окремим пунктом невдоволення Москви стали вимоги Латвії до громадян РФ підтверджувати знання державної мови для продовження посвідки на проживання.

"Утиски росіян"

Крім того, російські дипломати обурилися справою 72-річного лідера проросійського руху "Конгрес негромадян" Александра Гапоненка. Його латвійський суд засудив до 10 років ув’язнення за діяльність проти національної безпеки Латвії, а також за розпалювання національної ворожнечі та ненависті. У Москві цей вирок назвали "переслідуванням".

"У зв’язку з цим нам, напевно, доведеться перевести наші претензії у судове русло шляхом звернення до головного судового органу ООН –– Міжнародного суду", - заявили в МЗС.

Топ коментарі
+4
Миротворец, несун мира добра, культуры и прогресса.
25.05.2026 17:58 Відповісти
+4
Це нагадує мені уривок із фільму "Брехун, Брехун" з Джимом Керрі, якого я обожнюю.

Там секретарка розповідала про злодія, який заліз в чужий будинок, пограбував його, а коли вилазив у вікно, впав , порізав ногу і подав до суду на господарів.

Ну, просто один в один історія
25.05.2026 17:59 Відповісти
+4
Краще нехай звернуться до ООН про геноцид українців у ху... лостану. Тварюки безмозкі.
25.05.2026 17:59 Відповісти
25.05.2026 17:52 Відповісти
Миротворец, несун мира добра, культуры и прогресса.
25.05.2026 17:58 Відповісти
Культивувати "фобії" на "державному" рівні має право тільки роSSія!
25.05.2026 17:57 Відповісти
25.05.2026 17:57 Відповісти
Можливо це обробка світової спільноти перед нападом. Цинічно і неправильно, але це вселяє надію.
25.05.2026 17:58 Відповісти
25.05.2026 17:58 Відповісти
Пора русским ванькам домой на россию. Засиделись они в гостях.
25.05.2026 17:58 Відповісти
25.05.2026 17:59 Відповісти
25.05.2026 17:59 Відповісти
Зверніться до всесвітньої ліги сексуальних реформ!
25.05.2026 18:02 Відповісти
там про любов вирішують
25.05.2026 18:05 Відповісти
А в чем заключается руссапопия? В невозможности проводить победобесие одевая детей в форму РККА? Да это конечно ужасное страдание для ватничков.
25.05.2026 18:05 Відповісти
ніхто їх не любить
25.05.2026 18:06 Відповісти
Бізнес у світі англійською мовить
А на французькій кохання говорить
В битві смертельній дізнались народи
Що українська - мова Свободи

Ну і нарешті явила свій лик
Мова ненависті - русский язык
Горе й смерті несе "русский мир"
Там де народи балакають ним ...
25.05.2026 18:07 Відповісти
Якби росіяни дійсно піклувались про росіян то вздовж кордонів вони б відкрили ряд пропускних пунктів через які мали б оформлювати повернення росіян на історичну батьківщину за спрощеною процедурою з наданням житла, працевлаштування та коштів на первинне облаштування. Це значно дешевше за війну і ведення пропаганди яка дискредитує ********* і викликає зневагу до кацапів у всіх країнах. Кацапи "чомусь" не хочуть повертатися на історичну батьківщину, а навпаки тікають з неї за будь якої можливості. Термін "русофобія" це те про що в кремлі мріють. Дослівно це "боязнь росіян". Ніякого страху, нічого крім презирства, зневаги і ненависті до кацапів нормальна людина відчувати не може.
25.05.2026 18:07 Відповісти
Це рашиський метод головний захист це напад і побільше брехні і цинізму ,держава терорит взагалі мала б бути виключена з ООН ,так було зроблено в Лізі націй звідки виключили гітлеровську Німечину і ссср.
25.05.2026 18:13 Відповісти
Нас вже замало?. Шукають привід ще для однієї "СВО"?
25.05.2026 18:17 Відповісти
русафобія - це стан звичайної, психічно здорової людини
25.05.2026 18:23 Відповісти
Ось де справжня "хуцпа"...
25.05.2026 18:34 Відповісти
 
 