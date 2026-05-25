Росія збирається до Міжнародного суду ООН через "сплеск русофобії" в країнах Балтії

Російське міністерство закордонних справ заявило про намір звернутися до Міжнародного суду ООН, звинувативши країни Балтії у "культивуванні русофобії на державному рівні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звинувачення Росії

У зовнішньополітичному відомстві РФ стверджують, що з початку повномасштабного вторгнення влада Латвії, Литви та Естонії нібито "різко посилила тиск" на російськомовне населення.

У МЗС РФ традиційно поскаржилися на витіснення російської мови із системи освіти, демонтаж радянських пам’ятників та перейменування вулиць. Окремим пунктом невдоволення Москви стали вимоги Латвії до громадян РФ підтверджувати знання державної мови для продовження посвідки на проживання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Литві попередили про нові вторгнення дронів у країни Балтії, - ЗМІ

"Утиски росіян"

Крім того, російські дипломати обурилися справою 72-річного лідера проросійського руху "Конгрес негромадян" Александра Гапоненка. Його латвійський суд засудив до 10 років ув’язнення за діяльність проти національної безпеки Латвії, а також за розпалювання національної ворожнечі та ненависті. У Москві цей вирок назвали "переслідуванням".

"У зв’язку з цим нам, напевно, доведеться перевести наші претензії у судове русло шляхом звернення до головного судового органу ООН –– Міжнародного суду", - заявили в МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США стурбовані кампанією Росії проти країн Балтії, є побоювання щодо ескалації, - Рубіо